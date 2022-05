Les clients de retour en grand nombre dans les magasins du Grand Moncton

Ce week-end, Jacob Mehan est venu de Saint-Jean pour magasiner au centre commercial de la Place Champlain, à Dieppe.

Comme plusieurs autres personnes, depuis la levée des restrictions sanitaires, il a préféré se rendre en personne dans les boutiques plutôt que de faire ses achats en ligne.

C’est plus facile, parce qu’on peut essayer toutes les choses, on peut les voir , explique-t-il.

Jacob Mehan a magasiné au centre commercial de la Place Champlain pour s’acheter une chemise en prévision d’une sortie au restaurant Gusto à Moncton. Photo : Radio-Canada

Le PDGprésident-directeur général de la chambre de commerce du Grand Moncton, John Wishart, confirme que le secteur de la vente de vêtements est particulièrement en santé, à Moncton.

Les mois de janvier et février ont connu à eux seuls des hausses de 12 % au niveau des ventes de commerce de détail dans la province.

C’est une augmentation de 193 millions de dollars pour le Nouveau-Brunswick, c’est [considérable] , indique John Wishart.

De grandes chaînes de magasins ont également annoncé des ouvertures imminentes dans le Grand Moncton.

Par exemple, le magasin de vêtement pour taille plus Torrid et le magasin de vie active L. L. Beans doivent ouvrir des points de vente dans la région en août prochain.

Nous avons reçu beaucoup de demandes et de sollicitations pour un magasin L.L. Beans au Nouveau-Brunswick , déclare la directrice de la vente au détail chez L.L. Beans Canada, Shirel Shayo. Nous sommes très heureux d’ouvrir un magasin à Moncton l’automne prochain .

De son côté, John Wishart voit d’un bon œil l'arrivée d'une chaine reconnue comme L.L. Beans dans la région.

Malgré les bonnes nouvelles, l’ombre de la concurrence en ligne est toujours bel et bien présente.

Le secteur fait face à un défi majeur : sortir de chez elle une population qui s’est habituée au magasinage sur le web.

Le directeur des opérations de Take it outside et Trail Shop, André Roy-Girard, confirme que sa clientèle est plus sédentaire. Je pense que le monde commence à planifier des randonnées et des différentes sorties, au lieu d’être à la maison depuis ces deux dernières années , dit-il toutefois. On est dans le bon marché .

La pandémie de la COVID-19 a bousculé les habitudes d'achat en ligne des consommateurs. Photo : iStock / Poike

La société de développement économique des villes de Dieppe, Moncton et Riverview Corporation 3+ travaille actuellement sur la prévision de la demande et de l’offre de la main-d’œuvre dans la région.

Les commerçants de détails et les restaurants ont eu à faire preuve de créativité [ils doivent aussi] prendre de nouvelles initiatives pour savoir comment on attire les clients physiquement chez les commerces et comment aussi on modernise nos offres de services , lance la gestionnaire de projet pour la main-d’œuvre, Émilie Haché.

Selon elle, le retour graduel des consommateurs dans les magasins équivaut à une bonne nouvelle : la participation active à l’économie de la région.

D’après le reportage de Noémie Avidar et de Pascale Savoie-Brideau.