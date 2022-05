À la fois accompagnateur des entrepreneurs aspirants et moteur de croissance économique, le Conseil de développement économique de l’Alberta (CDEA) célèbre cette année ses 25 ans d'existence. Retour sur ses bons coups et échecs avec son directeur général actuel, Étienne Alary.

On est vraiment la porte d’entrée francophone pour aider les entrepreneurs ou les gens qui veulent se lancer en affaires à développer un plan de marketing, à se lancer en entreprise finalement. Ce mandat-là perdure depuis 25 ans , explique Étienne Alary.

Le français comme lien essentiel

À sa naissance en 1997, le CDEAConseil de développement économique de l'Alberta s’appelait la Chambre économique de l’Alberta. L’organisme est le rejeton d’un comité de l’Association canadienne-française de l’Alberta ( ACFAAssociation canadienne-française de l'Alberta ).

L’objectif était de pouvoir réseauter entre francophones du monde des affaires, une raison d’être qui est toujours d’actualité selon le directeur général.

« Je suis persuadé que les entrepreneurs vont chercher quelque chose que le milieu anglophone ne leur permet pas d'accomplir et c’est cette capacité d’échanger dans sa langue première. [...] On voit beaucoup cette connexion et interconnexion entrepreneuriale francophone », observe-t-il.

Cela se ressent par exemple dans le domaine de la construction. « Est-ce que je vais aller chercher quelqu'un qui fait des toitures en français, quelqu'un qui fait des planchers ou un francophone qui fait [de l'encadrement]? On voit beaucoup ces échanges-là ».

« On a tendance à se faire plus confiance entre francophones parce que c’est notre langue maternelle. » — Une citation de Étienne Alary, directeur général du CDEA

Pour favoriser ces échanges, la Chambre économique crée très vite un forum en 2001 et des prix pour récompenser les entrepreneurs, des célébrations qui existent toujours sous d’autres noms.

Le tourisme, un moteur économique

La partie développement économique arrive plus tard, mais pour Étienne Alary, cela reste le plus beau succès du CDEAConseil de développement économique de l'Alberta , notamment dans ce qui a trait au tourisme.

On ne se fera pas de cachettes, l’Alberta est une destination de prédilection pour tous les touristes étrangers qui veulent visiter le Canada , souligne-t-il.

Le guide touristique de l'Alberta a été lancé au début des années 2000. Photo : Radio-Canada / François Joly

Le défi que le CDEAConseil de développement économique de l'Alberta s’est lancé est d’attirer ces touristes en dehors des sentiers battus des Rocheuses. Le concept d’économusées a été importé dans la province et des circuits bilingues se sont développés surtout dans le nord de l’Alberta.

L’organisme s’est toutefois diversifié en développant des projets agricoles autour du chanvre par exemple, en développement durable et en petite enfance.

Des embûches toujours présentes

Les 25 années n’ont toutefois pas été un long fleuve tranquille. Échec le plus évident : le projet d’incubateur d’entreprises Francopreneurs, financé de 2015 à 2018 et non renouvelé. Les espaces de travail partagés dans l’Ouest canadien n’ont jamais réussi à trouver leur rythme de croisière au point d’inquiéter le bailleur de fonds.

Après l'échec du projet FrancoPreneurs, le CDEA étudie l'expérience ontarienne d'incubateur d'entreprises. Photo : Radio-Canada

À la même période, l’organisme a fait face à de nombreux départs et à une crise d’identité.

Fidéliser les entrepreneurs reste une mission difficile, reconnaît Étienne Alary qui attribue en partie la faute au manque de fonds. Une fois que les entrepreneurs ont besoin de financement, il n’y a pas de fonds d’appui pour les entrepreneurs francophones géré par le CDEAConseil de développement économique de l'Alberta , explique-t-il.

« On les accompagne jusqu’à un certain niveau, mais quand vient le temps du financement, on leur dit : va voir la Banque du développement du Canada, va voir ATB… Souvent ça nuit à la fidélisation. » — Une citation de Étienne Alary, directeur général du CDEA

Le CDEAConseil de développement économique de l'Alberta discute avec le gouvernement fédéral des possibilités de créer un fonds pour l’Ouest.

Parmi les dossiers à venir, Étienne Alary désigne la pénurie de main-d'oeuvre comme un enjeu central pour les entrepreneurs francophones. Le gouvernement du Québec veut sa part du gâteau des immigrants francophones. Est-ce qu'on va se retrouver les parents pauvres encore? Il y a beaucoup d'enjeux qui s'en viennent , raconte-t-il.