Lac Pigeon : des résidents inquiets face à un projet de parc d’engraissement de bovins

Don Davidson, le maire de la communauté de Grandview situé au bord du lac dit que ses concitoyens n'ont jamais été aussi inquiets. Près de 5800 riverains saisonniers et permanents habitent près du lac qui attire aussi environ 100 000 visiteurs par an en raison de ses plages, ses activités nautiques et sa pêche.

Photo : La Presse canadienne / Jason Franson