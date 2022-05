La police élucide une série de vols dans le nord-ouest de Montréal

Des agents du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont mis la main au collet de deux individus soupçonnés d’être à l’origine d’une série de vols de véhicules et de vols commis dans des véhicules dans les arrondissements de Saint-Laurent et de Bordeaux-Cartierville.

Ali Bazid et Myriam Forget-Barreck, tous deux âgés de 40 ans, ont été arrêtés à la suite d’une enquête sur une série d’introductions par effraction et de vols commis entre le 19 et le 27 avril dernier.

Selon le SPVMService de police de la Ville de Montréal , l’homme et la femme s’introduisaient dans des garages souterrains dans des secteurs résidentiels où ils dérobaient des objets à l’intérieur des véhicules ainsi que dans les casiers de rangement des résidents. Dans certains cas, ils en profitaient pour voler également des véhicules.

Ils sont accusés d’avoir volé au moins deux véhicules, de l’argent, des pneus, des enjoliveurs, des outils de construction, des stéthoscopes, des vêtements et des sacs à main.

C’est notamment grâce à des images captées par des caméras de surveillance que les enquêteurs ont pu remonter la piste jusqu’aux deux individus qui ont comparu devant le juge pour répondre à plusieurs chefs d’accusation, notamment d’introduction par effraction, de vol de voiture, de recel, de méfaits et de non-respect des condition dans le cas d’Ali Bazid.

D’autres événements pourraient être reliés à ces individus. Ainsi, l’enquête se poursuit et d’autres chefs d’accusation pourraient éventuellement s’ajouter.