Une clinique d’urgences mineures au Jeffery Hale

La nouvelle clinique bilingue aura pour but d’accueillir les personnes qui doivent voir un professionnel de la santé rapidement, mais dont la condition ne constitue pas une urgence. L’objectif, à terme, est de désengorger les urgences conventionnelles.

La moitié des gens qui consultent les urgences auraient pu voir un autre professionnel de la santé. En 2019-2020, c'était environ deux millions d'usagers au Québec qui auraient pu être réorientés pour avoir accès plus rapidement à un professionnel autre qu'un médecin de famille , illustre la députée de Jean-Talon, Joëlle Boutin.

Davantage de patients

L'urgence du Jeffery Hale a fermé ses portes en avril 2020 et a été convertie en clinique COVID. La nouvelle clinique d'urgences mineures ouvrira ses portes le 22 mai prochain et les patients seront accueillis tous les jours entre 8 h et 20 h.

Notre objectif est de répondre à environ 30 000 personnes par année, soit environ 6000 de plus que ce qu'on faisait avant à l'urgence régulière , affirme le président-directeur général du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, Guy Thibodeau.

Approche différente

Les personnes qui se présenteront à la clinique d’urgences mineures seront évaluées par une infirmière. Selon leurs besoins, elles seront orientées vers une infirmière praticienne spécialisée, un pharmacien, un médecin ou même un physiothérapeute.

Le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux estime que cette approche est en ligne directe avec le plan présenté par le ministre de la Santé, Christian Dubé, afin de garantir un meilleur accès aux soins.

Ça va être pour nous un projet humain, performant et surtout très pertinent pour la communauté, pour les personnes qui n'ont pas de médecin de famille ou pour celles qui n'arrivent pas à le voir en clinique. On offrira le service par celui ou celle de l'équipe le mieux outillé pour répondre aux besoins du patient , souligne Guy Thibodeau.

Embauches

Le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux souhaite embaucher à la clinique 14 infirmières auxiliaires, deux infirmières praticiennes spécialisées, dix médecins, un pharmacien et un physiothérapeute.

On est en train de consolider les équipes cliniques et médicales. D'ici le 22 mai, on se concentre sur aller chercher le personnel. C'est un modèle intéressant pour eux et nous sommes confiants de combler les postes , observe Guy Thibodeau.

Il s’agit d’un projet pilote d’une durée de six mois. Le mode de fonctionnement et la réponse de la population seront évalués à la fin de l’automne.