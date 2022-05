Nous sommes attristés par le décès du cofondateur et président émérite, Robert Krakoff, connu de tous sous le nom de RazerGuy. Le dynamisme et la passion inébranlables de Robert pour les jeux vidéo perdurent et continuent de tous nous inspirer. Merci Rob, tu vas nous manquer , peut-on lire dans un gazouillis publié sur le compte Twitter de Razer.

Robert Krakoff laisse un riche héritage aux adeptes de jeux vidéo, car il fait partie des personnes qui ont travaillé sur la Razer BoomSlang, la toute première souris destinée aux adeptes de jeux vidéo créée en 1999 par l’entreprise Kärna, pour laquelle il travaillait, en partenariat avec l’agence de marketing Fitch, qui a créé l’identité de marque de Razer.

Cet engin, capable de suivre les mouvements de la main avec une précision et une sensibilité supérieures, a aussi posé les bases pour créer officiellement Razer, en 2005, l’une des premières entreprises destinée aux accessoires vidéoludiques. Robert Krakoff s’est lancé dans l’aventure avec Min-Liang Tan en 2005, ce dernier étant toujours le PDG de Razer aujourd’hui.

C'est avec une immense tristesse que j'ai appris le décès de mon cher ami, mentor, cofondateur et président émérite de Razer, Robert Krakoff. Tu vas me manquer, Rob , a-t-il écrit sur Facebook, avec quelques photos.

Le visage de Razer

Robert Krakoff est rapidement devenu le visage de Razer, alors que chaque accessoire de l’entreprise était emballé dans un carton avec, au verso, une photo de lui, surnommé RazerGuy , et son adresse courriel personnelle.

Il répondait d’ailleurs souvent aux fans, selon ce que rapporte le site spécialisé The Verge. Il a aussi fait sa marque au fil des ans en acceptant les invitations à des entrevues menées par des journalistes à leurs premières armes.

Des intérêts multiples

Sur la page Facebook de Robert Krakoff, on apprend qu’il a étudié le journalisme à l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA), pour qui il a aussi joué au football, le menant à une carrière de cinq ans dans l’équipe des Rams de la même ville.

Cela pourrait expliquer l’intérêt que semble avoir eu Robert Krakoff pour le conditionnement physique, alors qu’il tenait avec sa femme un blogue sur la nutrition et la mise en forme pour les personnes âgées. Il a aussi fondé l’entreprise MindFX Science, qui vend des boissons énergétiques et compléments alimentaires destinées aux sportifs et sportives.

L’homme d’affaires avait aussi des ambitions littéraires, alors qu’il a signé dans la dernière décennie une douzaine de livres, allant de la science-fiction à la comédie noire.

Il laisse dans le deuil sa conjointe, la docteure Patsi Krakoff, ses deux enfants et cinq petits-enfants, ainsi qu’une vaste communauté de joueurs et joueuses.