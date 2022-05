Entre six mois et un an d’attente pour acheter une voiture électrique en Saskatchewan

Moins de 1 % des véhicules immatriculés en Saskatchewan sont électriques.

Selon les données de la Société d'assurances de la Saskatchewan (SGI), 814 véhicules électriques étaient enregistrés en Saskatchewan en date du 25 avril, ce qui ne représente qu'environ 0,09 % du total des véhicules enregistrés dans la province.

Le fondateur de l’Association des voitures électriques en Saskatchewan (SEVA), Matthew Pointer, reconnaît qu’il n’y a pas assez de voitures électriques pour répondre aux besoins de la clientèle. C'est le cas de toutes les marques; Kia, Hyundai, Nissan, Tesla, Chevrolet et ainsi de suite , indique-t-il.

La plupart des Saskatchewanais doivent attendre de six mois à un an avant d'obtenir le véhicule électrique qu'ils souhaitent, a déclaré M. Pointer.

« La disponibilité des voitures est très rare et fondamentalement, à ce stade, presque toutes les voitures ne sont que des commandes spéciales. » — Une citation de Matthew Pointer, fondateur de la SEVA Association des voitures électriques en Saskatchewan

Difficile de se procurer un véhicule électrique en Saskatchewan

Enseignant de 36 ans de Regina, Gilbert Proulx se montre impatient de passer à l'électrique, en raison de l’augmentation du prix de l’essence. Il a dépensé près de 400 $ en essence pour le mois de mars.

M. Proulx a rapidement constaté que l'offre des concessionnaires était limitée. Il devra attendre avant la fin de 2022 avant de pouvoir monter à bord du véhicule électrique qu'il a commandé. Il est prévu que sa voiture soit construite en juillet et livrée six à huit semaines plus tard.

« C'est un peu comme savoir que l'on va recevoir un super cadeau de Noël et de devoir attendre à Noël pour l'ouvrir » — Une citation de Gilbert Proulx, futur propriétaire de véhicule électrique

Le manque d'intérêt pour la Saskatchewan

Matthew Pointer indique que le problème de la pénurie de véhicules électriques est nettement plus grave en Saskatchewan, comparativement à la Colombie-Britannique et au Québec.

Les taux de vente de véhicules électriques en Colombie-Britannique et au Québec sont plus de dix fois supérieurs à ceux de la Saskatchewan, et plus de trois fois supérieurs à ceux de l'Ontario.

Les concessionnaires ne sont donc pas vraiment incités à faire venir des véhicules électriques en Saskatchewan, à moins qu'ils ne les aient vendus au préalable par l'intermédiaire d'un client , a déclaré M. Pointer.

La Saskatchewan est également la seule province qui impose une taxe annuelle de 150 $ pour l'utilisation des routes à tous les utilisateurs de véhicules électriques. Ce qui, selon M. Pointer, peut décourager les clients potentiels.

Pour sa part, le gouvernement a déclaré que la taxe permet aux propriétaires de voiture électrique de contribuer à l'entretien des routes et des autoroutes, puisqu'ils ne le font pas par le biais de la taxe provinciale sur les carburants.

Avec les informations de Yasmine Ghania