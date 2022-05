Transport en commun à 1 $ : les réactions sont partagées à Ottawa et dans l’est ontarien

Le chef libéral Steven Del Duca compte réaliser cette promesse dans les 100 premiers jours de son mandat, si son parti est porté au pouvoir. Cette mesure aidera les municipalités à relancer leur service de transport en commun, mis à mal par la pandémie, et à combattre les changements climatiques.

Le chef du Parti libéral de l'Ontario, Steven Del Duca, lors d'un rassemblement politique, le samedi 26 mars 2022. Photo : La Presse canadienne / Chris Young

M. Del Duca évalue que les usagers économiseront 40 $ sur leur passe d’autobus mensuelle, et le transport en commun sera entièrement gratuit pour les anciens combattants.

« Grâce à notre plan, les gens obtiendront un soulagement immédiat pour leur trajet et dans leur portefeuille. » — Une citation de Steven Del Duca, chef du Parti libéral de l’Ontario

À Ottawa, depuis la hausse des tarifs entrée en vigueur dimanche, le prix pour un trajet en autobus ou en train d’OC Transpo est de 3,75 $, et pour un laissez-passer mensuel, de 125,50 $.

Cette hausse des tarifs a d'ailleurs fait l’objet de plusieurs débats à la table du conseil municipal. Avec un service déjà en dent de scie, certains élus ont peur qu’elle décourage encore plus les usagers à utiliser le transport en commun.

Cette promesse libérale est justement ce qu’il faut pour mettre fin à la hausse annuelle des tarifs des services d’OC Transpo, estime Laura Shantz, membre du Groupe des usagers du transport en commun d'Ottawa.

Chaque fois que le tarif augmente, on voit que les gens — surtout à ce temps-ci de l’année quand il fait beau — préfèrent utiliser un autre moyen de transport , remarque-t-elle. Le transport en commun pour eux n’est pas un choix logique, car c’est [devenu] très, très cher.

Laura Shantz, membre du Groupe des usagers de transport en commun d'Ottawa (archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Poudrier

« Pour encourager les gens à voir que le transport en commun est le meilleur choix, il faut un tarif qui soit plus abordable pour tous. » — Une citation de Laura Shantz, membre du Groupe des usagers du transport en commun d'Ottawa

Espérons que, si le Parti libéral est élu au pouvoir, ça fonctionne, et que ça dure plus d’une année et demie, car pour avoir un transport en commun qui est invitant pour tous, il faut s’adresser aux problèmes des tarifs sur le long terme , soutient-elle.

Mme Shantz croit qu’un financement provincial stable donnerait aussi un sérieux coup de main au transporteur public d’Ottawa qui dépend en grande partie des taxes municipales et des revenus tirés sur le prix des billets.

Le député néo-démocrate d'Ottawa-Centre à Queen's Park, Joel Harden (archives) Photo : Radio-Canada

Juste un slogan, clame le NPD Nouveau Parti démocratique

Pour être bien franc avec vous, cette promesse me fait penser à Doug Ford , a réagi le député néo-démocrate d’Ottawa-Centre, Joel Harden, peu impressionné par cette astuce uniquement destinée, selon lui, à gagner des votes.

« C’est un slogan plus qu’autre chose. » — Une citation de Joel Harden, Ottawa-Centre, NPD

Je salue les efforts déployés [par le PLOParti libéral de l'Ontario ] pour s'assurer que les gens utilisent davantage les transports en commun, mais nous devons avant tout nous assurer que les transports en commun soient construits et financés correctement , poursuit l'élu.

Un gouvernement néo-démocrate proposera une solution beaucoup plus raisonnable pour les contribuables, dit-il, en partageant les coûts des services de transports en commun 50-50 avec les municipalités.

Le candidat progressiste-conservateur dans la circonscription de Glengarry-Prescott-Russell, Stéphane Sarrazin (archives) Photo : Radio-Canada / Denis Babin

Promesse irréaliste, dit le parti conservateur

Le candidat progressiste-conservateur de Glengarry-Prescott-Russell (GPR) n’a pas manqué l’occasion de rappeler que le chef libéral a déjà été ministre des Transports et que sous sa gouverne peu de choses se sont réalisées dans sa circonscription.

Quand je pense au gouvernement libéral qui a été 15 ans au pouvoir : pourquoi n’ont-ils pas fait ces choses-là avant? , se questionne-t-il. M. Del Duca était ministre du Transport et là tout d’un coup, pour avoir des votes, on offre ça!

« À mon avis, ce n’est pas très réaliste surtout pour les régions rurales, comme nous. » — Une citation de Stéphane Sarrazin, candidat progressiste-conservateur, Glengarry-Prescott-Russell

Il y a certaines choses qui ne s'additionnent pas dans ce plan-là. [...] Il faut comprendre que ce sont les gens qui vont payer ça avec leurs taxes , rappelle le candidat conservateur, faisant référence aux coûts élevés de la promesse libérale estimée à 710 millions de dollars en 2022-2023 et 1,1 milliard l'année suivante.

Le parti de Doug Ford a déjà en place un plan de transport beaucoup plus réaliste qui a permis la mise en place du système PR Transpo, souligne-t-il. Le projet-pilote est en vigueur jusqu’en 2025 et offre un service de déplacement sur demande dans tout le comté.Avec les informations de Rémi Authier