Stéréotypes dans un ouvrage scolaire : une famille choquée

Honoré Orogbo, père de famille d'Ottawa, affirme que le livre d'école contient des clichés réducteurs envers l’Afrique.

Les faits se seraient produits dans un établissement élémentaire du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE). En réaction, le Conseil dit avoir pris certaines mesures, mais des parents craignent tout de même que les enseignants ne soient suffisamment outillés face aux enjeux de la diversité.

Dans l’ouvrage intitulé Les maisons du monde, différentes habitations de plusieurs pays tels que le Japon, le Madagascar, et le continent africain, sont présentées. Les matériaux de base avec lesquels ces demeures sont construites y sont également compris sous forme d’exercice à faire avec l’élève.

La famille Orogbo est d'origine caribéenne et africaine. Le fils de M. Orogbo est en deuxième année. Il a rapporté chez lui des feuillets d’exercices tirés du livre en question.

« La seule chose qu’ils ont montrée de l’Afrique, c’est juste la maison en paille et la boue. » — Une citation de Honoré Orogbo, Ottawa

M. Orogbo se se dit choqué que d’une part, on présente des pays pour les régions dans le monde où habitent en majorité des personnes d’ascendance européenne et asiatique tandis que pour parler des peuples noirs, c’est le continent africain au complet qui est mentionné. Pour eux, cela équivaut à dire que l’Afrique est un seul et même pays. On présente l’Afrique comme étant un pays de boue et de paille , déplore-t-il.

M. Orogbo est originaire du Bénin. J’ai vécu toute ma vie en Afrique. Toute ma famille demeure dans une maison en brique. Il y a des immeubles , dit-il.

Par cet événement, il affirme avoir perdu confiance dans le système scolaire. Je pense que je vais enseigner l’histoire des Noirs en Afrique à mon fils pour qu’il soit fier de ses origines . L’Ottavien craint toutefois que d’autres jeunes grandissent avec des stéréotypes concernant l’Afrique . Il souhaite par ailleurs que le curriculum scolaire de l’Ontario soit revu à cet égard. Beaucoup de choses peuvent changer.

De son côté, la direction du Conseil scolaire des écoles catholiques du Centre-Est affirme prendre très au sérieux la situation rapportée par la famille Orogbo. Nous avons retiré le livre Les maisons du monde ainsi que le feuillet d’exercices, Types d’habitations d’autrefois, des tablettes de cette école , peut-on lire dans une note du Conseil.

On y affirme aussi que le matériel servait à ouvrir une discussion sur les habitations traditionnelles d'autrefois et celles d'aujourd'hui, mais l’administration compte réévaluer sa pertinence pédagogique. Une rencontre avec le personnel scolaire a été organisée afin de faire le point sur la qualité des outils choisis en lien avec l’enseignement et l’équité, la diversité et l’inclusion (EDI).

On y affirme aussi que le personnel scolaire a été sensibilisé par rapport à cette situation.

Carole Fleuret dirige la collection éducation aux Presses de l’Université d’Ottawa. Photo : Carole Fleuret

De son côté, Carole Fleuret, professeure titulaire à la faculté d’éducation de l’Université d’Ottawa, ne croit pas que les enseignants ontariens soient suffisamment outillés face à la diversité culturelle. Il y a un gros travail de fond qui est à faire auprès des enseignants . Il faut qu’il y ait une vraie volonté politique , ajoute-t-elle.

« On veut accepter de plus en plus d’immigrants francophones pour la vitalité des écoles francophones, notamment, mais encore faut-il leur redonner une place de choix qui leur revienne et ce n’est pas toujours le cas. » — Une citation de Carole Fleuret, professeure titulaire à la faculté d’éducation de l’Université d’Ottawa

Même son de cloche du côté de Mélissa Villela, professeure en administration scolaire et directrice du diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion d’établissement d’enseignement à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT).

Mme Villela croit que les enseignants ne sont pas suffisamment encadrés. La liste Trillium du ministère de l’Éducation de l’Ontario au sujet de manuels scolaires approuvés ne contient aucune ressource approuvée en études sociales en français, de la maternelle à la 6e année , note-t-elle. Le racisme sociétal réside ici dans le fait que même le ministère de l’Éducation ne semblerait pas accorder une importance à des ressources inclusives approuvées pour tous les programmes scolaires.

« Par conséquent, un enseignant ou une enseignante est probablement laissé pour compte afin de trouver ses propres ressources pour pouvoir enseigner les attentes du programme scolaire, à moins qu’un conseil scolaire ou l’école aient approuvé des manuels. » — Une citation de Mélissa Villela, professeure en administration scolaire à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

De plus, Mme Fleuret affirme que bien souvent les enseignants doivent compenser avec des ressources obsolètes. Je vais beaucoup dans les écoles, le matériel utilisé n’est pas dernier cri , note-t-elle.

Le Conseil scolaire des écoles catholiques du Centre-Est affirme d’ailleurs que le livre Les Maisons du monde a été publié en 2006.

Du racisme systémique anti-Noirs

Mme Villela croit que cet incident fait partie d’un enjeu plus grand. Elle y voit une problématique liée au racisme systémique. Le choix et l’utilisation des ressources partagées mettent en exergue la manière dont le racisme systémique anti-Noirs se propage, que ce soit intentionnel ou non.

Mme Villela indique également que le livre ainsi que le cahier d’activité de l’élève sont écrits au présent. Pour elle, cela renforce les stéréotypes envers les personnes racisées. Le cahier d’activité de l’élève [...] renforce aussi l’idée que les gens de l’Occident, tous Blancs, vivent dans des conditions considérées plus favorables, puisque toutes autres comparaisons de maisons sont faites à partir de cette image qui sert de point de départ , juge-t-elle.

Le leadership éducatif et le racisme systémique anti-Noirs en contextes francophones minorisés font partie du champ d’expertise de la chercheuse Mélissa Villela. Photo : Mélissa Villela

De plus, la professeur croit que l’utilisation de telles ressources en classe peut intensifier le racisme sur le plan individuel. On propage, consciemment ou inconsciemment, divers biais raciaux associés à des stéréotypes négatifs , croit-elle. On présente ces ressources, on apprend à certains enfants des représentations sociales erronées qu’ils ne connaissaient pas.

La professeur craint également que certains enfants racialisés intériorisent davantage des représentations sociales empreintes de clichés. Tant et aussi longtemps que l’élite francophone blanche née au Canada associe plus souvent les personnes noires à un statut d’immigrant récent, le racisme systémique continuera de se reproduire , ajoute-t-elle.

Ces experts s’accordent pour dire que combattre le racisme systémique de façon concrète serait la solution afin d’éviter que des situations similaires persistent à se reproduire dans les écoles.

Mme Villela suggère des pistes de solution telles que l’élaboration de cours valorisant l’identité et l’expérience vécue par les élèves noirs.