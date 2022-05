La communauté musulmane d’Ottawa et de l’Outaouais fête la fin du ramadan

Après plus de deux ans de pandémie, les fidèles de l'Outaouais et d'Ottawa ont pu se rassembler en personne pour célébrer la fin du ramadan.

À Gatineau, le petit rassemblement informel prévu au Centre Islamique de l'Outaouais a pris des allures de grande fête après deux années durant lesquelles les restrictions sanitaires avaient limité les possibilités.

C’est une grande joie! Après trois années de confinement, c’est la première fois qu’on a autant de monde , se réjouit Ibrahim Sballil, président du conseil d'administration du Centre islamique de l’Outaouais. Ce matin, on a reçu tellement de monde qu’on a été obligé de donner trois prières de suite. C’est un grand plaisir de voir que la communauté est là, qu'elle est heureuse, pour fêter la fin du ramadan. C’est vraiment un grand moment!

« C’est la première fois qu’on reçoit autant de monde, même avant la pandémie. » — Une citation de Ibrahim Sballil, président du conseil d'administration du Centre islamique de l’Outaouais

Parmi les participants, Rokia Toue-Kave ne cachait pas son enthousiasme.

Je trouve ça vraiment bien, parce que ça faisait longtemps que je n’étais pas venue dans cette mosquée. [...] Le fait de voir du monde, de prier à la mosquée, d’aller avec mes cousines…

Parents et enfants sont venus célébrer la fin du ramadan au Centre islamique de l'Outaouais, lundi. Photo : Radio-Canada / Nafi Alibert

L’Aïd-el-Fitr, ce lundi, marque la fin d’un mois de jeûne pour les musulmans qui font le ramadan. Une façon de se mettre à la place de celles et ceux qui peinent à se nourrir, mais aussi de susciter la solidarité envers les personnes plus vulnérables, puisque des dons sont recueillis, puis redistribués, explique M. Sballil.

On a jeûné pendant un mois, le jour, et on a prié, les nuits. [...] Pendant un mois, les gens ne mangent pas, ne boivent pas, depuis la levée du soleil jusqu’au coucher du soleil. [...] Aujourd’hui, c’est le jour de la récompense , explique le président du Centre islamique de l’Outaouais.

Le ramadan est aussi un moment où faire preuve de générosité, dit le président du conseil d'administration du Centre islamique de l’Outaouais. Photo : Radio-Canada / Nafi Alibert

À 12 ans, Sarah Damen Debih, de Gatineau, n’est en pas à son premier jeûne, raconte-t-elle.

Ce n’est pas obligé, mais j’aime le faire. C’est vraiment intéressant. [...] Je n’aime pas être la seule à ne pas jeûner à la maison, parce qu’il n’y a que des grands. Surtout que le soir, on mange beaucoup, donc c’est amusant de le faire avec la famille , sourit-elle.

Fêter la fin du ramadan au Canada est forcément différent que de le fêter dans son pays d’origine, admet Ibrahima Thiam, dans un grand sourire. Mais à Gatineau, ce Sénégalais se sent choyé de pouvoir partager ce moment avec sa mère, sa sœur et ses neveux.

Ici, on a une petite communauté de musulmans. [...] Au Canada, c’est un peu restreint, car certains sont au travail et ne peuvent pas fêter toute la journée. [...] Mais ce n’est que partie remise , dit-il.

La fin du ramadan a attiré du monde au Centre islamique de l'Outaouais, lundi. Photo : Radio-Canada / Nafi Alibert

Le Centre Islamique de l'Outaouais organise d’ailleurs une grande fête pour les familles, dimanche prochain, avec barbecue, activités et jeux, afin de permettre à tout le monde de venir célébrer.

Justin Trudeau assiste aux prières à Ottawa

De l’autre côté de la rivière, la communauté musulmane d’Ottawa a aussi marqué l’événement, lundi matin, notamment au Centre EY.

Le premier ministre Justin Trudeau a assisté aux prières de l'Aïd avec des membres de la communauté musulmane et prononcé une allocution, en soulignant le retour des rassemblements en personne après deux années difficiles marquées par la pandémie.

Aïd Moubarak! J'offre mes meilleurs vœux à tous les musulmans qui célèbrent l'Aïd el-Fitr et la fin du ramadan. Après un mois de prières, de jeûne et de gestes de générosité, profitez bien de ce moment axé sur les célébrations et la communauté. https://t.co/mTniS9W9Yp pic.twitter.com/EUIslYvWlI — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) May 1, 2022

Durant les dernières années, on a quadruplé le financement accordé aux infrastructures de sécurité qui aide à protéger les communautés à risque, y compris les lieux de culte. Je sais que ça avait été une demande importante des nombreux membres de la communauté musulmane et dans le budget 2022, on propose de désigner un représentant spécial pour la lutte contre l’islamophobie , a-t-il également insisté, accompagné de plusieurs élus libéraux fédéraux et provinciaux.

Avec les informations de Nafi Alibert