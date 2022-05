Les musulmans du Grand Moncton célèbrent la fin du ramadan

C’est la fin du ramadan pour de nombreux musulmans à travers le monde et la communauté du Grand Moncton se rassemble pour célébrer l’Aïd-el-Fitr, la grande fête qui marque la fin de ce mois sacré. Selon l’association musulmane de Moncton, la communauté musulmane de la région a triplé depuis 2016.

Des centaines de fidèles se sont rassemblées à l’aréna Kay à Moncton lundi matin pour une grande prière, un événement organisé par l’Association musulmane de Moncton.

La fin du ramadan est un jour de fête pour toute la communauté, explique Cheikhou Moctar Drame, vice-président de l’Association musulmane de Moncton. Photo : Radio-Canada

On a organisé cet événement aujourd’hui qui marque la fin du ramadan, et comme vous voyez, c’est une journée festive, joyeuse, pour tout le monde. Après 30 jours de jeûne, tout le monde est content de se retrouver et de faire cette prière qui est une obligation dans notre religion , dit Cheikhou Moctar Drame, vice-président de l’Association musulmane de Moncton.

Il souligne que les gens se rassembleront par la suite pour célébrer l’Aïd-el-Fitr entre familles et amis et qu’ils en profiteront pour partager des mets traditionnels.

Une communauté qui grandit de plus en plus

La communauté musulmane de la région connaît une croissance fulgurante , souligne M. Drame. Il estime qu’elle compte trois fois plus de membres qu’en 2016. On s’approche de 5000 [personnes] dans la région.

Comme vous voyez, c’est de toutes les origines : des Canadiens, des Africains du Nord, du Sud, de l’Ouest, des Indiens, des Pakistanais. En fait, c’est toute la communauté mondiale qui s’y retrouve , dit-il.

Rubi Khanday (à gauche) et Tanveer Khanday (à droite) se sont installés dans la région du Grand Moncton il y a trois mois. Photo : Radio-Canada / Janic Godin

L’événement se déroule dans l’aréna Kay parce que la mosquée de Moncton est trop petite pour accueillir autant de gens. Mais la communauté compte bientôt construire une plus grande mosquée.

Il y a une perspective qui est même proche en ce moment. La communauté musulmane a pu avoir un grand terrain de presque quatre hectares. L’acquisition a été complétée. Maintenant, c’est la construction qui va se faire. On espère avoir quelque chose d’aussi grand qui va pouvoir contenir toute la communauté , dit Cheikhou Moctar Drame, vice-président de l’Association musulmane de Moncton.

Il remercie toute la communauté musulmane et tient aussi à lancer un message à tous, celui de donner le meilleur de soi à tout un chacun.

On souhaite vraiment la paix à toute la population canadienne. On aimerait partager ce moment-là avec toute la population , lance-t-il.

D'après les informations de Janic Godin et de Pierre-Philippe LeBlanc