Les homardiers du nord-est ont hâte de prendre la mer mardi

Le comité des glaces formé par Pêches et Océans et l’Union des pêcheurs des Maritimes (UPM) a pris la décision de reporter le lancement de la saison dans la zone 23 en raison du mauvais temps du week-end.

Le départ était d'abord prévu pour le samedi 30 avril, mais les navires prendront finalement la mer mardi matin, sur le coup de 6 h.

La météo est reine

Selon la porte-parole de l’ UPMUnion des pêcheurs des Maritimes , Annie Chiasson, la décision prise samedi a été basée sur les prévisions météorologiques du moment, qui laissaient entendre que ça ne serait pas nécessairement beau partout avant mardi.

Lundi, le soleil brillait de tous ses feux sur les quais de la Péninsule acadienne. Aucun vent ne venait troubler l’eau. Les capitaines et les hommes de pont s’affairaient aux derniers préparatifs.

Ça fait un bout qu’on est prêts, c’est la météo qui ne l’était pas , a observé Marc Cormier, capitaine du Malexis, à Caraquet.

Il ne faisait pas trop beau en fin de semaine. Mais là, il fait beau. L’eau est froide et le homard ne bouge pas beaucoup. Cette semaine, ça regarde bien, avec des 17 et 18 degrés. On va être bons.

Longue attente

Du côté d’Anse-Bleue, à l’ouest de Caraquet, c’est aussi le branle-bas de combat. La capitaine de L’Encre d’Or, Jolène Mallet, n’en peut plus d’attendre.

« Perdre [des] jours de pêche a été frustrant. Aujourd’hui, il fait beau et on a hâte de partir. On bouette les trappes et on part demain à 6 h. Youpi! » — Une citation de Jolème Mallet, capitaine du homardier L'Encre d'Or

Jalmondin Lanteigne est un homme de pont. Il vient de Pokesudie, près de Bas-Caraquet. Il affirme que tout est pas mal prêt pour cette première sortie en mer. Perdre trois jours de pêche n’a pas ralenti son enthousiasme devant cette nouvelle saison.

Demain est une autre journée, comme on dit , a-t-il philosophé.

