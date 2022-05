Un couple paie des travaux deux fois pour ne pas perdre sa maison

Un trou dans le Code civil laisse les acheteurs de maisons neuves sans possibilité de savoir si les sous-traitants ont été payés. Cette faille pourtant dénoncée par la Chambre des notaires du Québec depuis plus de 25 ans n’est toujours pas corrigée.

L’actuel ministre de la Justice Simon Jolin-Barrette s’était engagé en septembre 2018, lors d’un reportage de La facture, à modifier les dispositions afin de mieux protéger les consommateurs, comme ce couple de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Mais rien n’a encore été fait à ce sujet, ce que déplore la présidente de la Chambre des notaires du Québec, Hélène Potvin.

« Il n'y a rien qui a bougé depuis la sortie du reportage. Les dispositions du Code civil sont toujours les mêmes. Donc oui, malheureusement, cette situation-là pourrait se reproduire. » — Une citation de Hélène Potvin, présidente de la Chambre des notaires du Québec

Hélène Potvin, présidente de la Chambre des notaires du Québec Photo : Radio-Canada

Argent disparu

En 2018, Raphaëlle Viau et Olivier Bélisle font construire leur toute première maison par l’entreprise Habitex Construction. Après la signature de l’acte de vente chez le notaire et la remise complète du prix de vente, soit 329 000 $, leur cauchemar commence.

La sonnette de leur nouvelle demeure retentit sans cesse alors que des huissiers se succèdent pour leur remettre des avis d’hypothèques légales de la construction. Un document les informant qu’un sous-traitant à l'intention d'inscrire une hypothèque sur leur maison.

« Hypothèque légale, on ne savait pas trop… Après on va sur Internet, on cherche. C'est là qu'on voit qu'on s'est fait un peu avoir. » — Une citation de Olivier Bélisle

Le couple comprend que l’argent versé à Habitex Construction n’a pas servi à payer les sous-traitants qui ont construit leur maison. Ces sous-traitants ont donc recours à une hypothèque légale de la construction pour être payés. Ils tentent de contacter Kitty Tourangeau, la propriétaire de l’entreprise, et Daniel Méthot, le chargé de projet, sans succès. Ils ont disparu.

Daniel Méthot et Kitty Tourangeau Photo : Photos prises sur ASK.fm et Twitter

Travail du notaire remis en question

Le travail du notaire est alors montré du doigt puisque, dans leur acte de vente, il est bien inscrit que les sous-entrepreneurs ont tous été payés, ce qui est faux.

« Je ne pense pas qu'on était protégés adéquatement. J'aurais pensé qu'à l'achat d'une maison neuve, le notaire aurait été là pour faire ce type de vérification. » — Une citation de Olivier Bélisle

Or, les dispositions actuelles du Code civil du Québec qui encadrent les hypothèques légales de la construction ne permettent pas aux notaires de savoir si les sous-entrepreneurs ont été payés. En effet, jusqu’à la fin des travaux, l'acheteur ne peut se fier qu'à la bonne foi de son entrepreneur pour savoir si les factures des sous-traitants sont réglées.

« C'est qu'il y a un déséquilibre de forces où les entrepreneurs en construction ont des droits de plus et le consommateur, lui, n'a pas les moyens de se défendre. » — Une citation de Hélène Potvin, présidente de la Chambre des notaires du Québec

Tout faire pour ne pas perdre leur maison

Pour Raphaëlle et Olivier, la menace de perdre leur maison était bien réelle. Afin d’éviter que les sous-traitants ne saisissent leur maison pour ensuite la vendre et se payer à même le prix de vente, le couple a mené une longue bataille avec leur avocat.

Olivier Bélisle Photo : Radio-Canada

« C'est une guerre contre les hypothèques légales qu'on fait en ce moment, en plus qu'en parallèle, on se bat contre notre entrepreneur. » — Une citation de Olivier Bélisle

Au cours des trois dernières années, le couple a négocié avec certains sous-traitants, parfois avec succès, alors que d’autres hypothèques ont été radiées puisque les délais prévus au Code civil du Québec n’avaient pas été respectés. Ils ont quand même dû payer 35 000 $ sur les 80 000 $ qu’on leur réclamait, même s’ils avaient déjà versé ce montant lors de l’achat. Et ce, sans compter les honoraires d’avocat.

15 recommandations pour protéger les consommateurs

Au printemps 2021, afin de remédier à la situation, la Chambre des notaires du Québec a déposé au ministère de la Justice du Québec un rapport d’expert comportant 15 recommandations  (Nouvelle fenêtre) . Le but : rétablir un meilleur équilibre entre les acteurs du milieu de la construction et de la rénovation et les consommateurs.

Deux des recommandations proposées auraient pu éviter le cauchemar vécu par Raphaëlle et Olivier. La première suggère qu'un sous-traitant qui voudrait se prévaloir des droits d'une hypothèque légale de la construction soit obligé de divulguer son contrat au registre foncier, nous explique Mme Potvin, présidente de la Chambre des notaires du Québec. Et ça, ça permettrait vraiment d'avoir l'information sur les entreprises qui ont travaillé à la construction de la résidence.

La seconde recommandation qui aurait tout changé pour le couple est de limiter le délai pour inscrire une hypothèque légale de la construction. Alors, ce qu'on propose, c'est qu’il ne soit plus possible qu'une hypothèque soit inscrite une fois que l'entrepreneur général a vendu la propriété au consommateur , résume Mme Potvin.

Ainsi, fini les mauvaises surprises une fois passé chez le notaire, comme ce fut le cas des clients d’Habitex Construction.

D’autres recommandations traitent de l’interdiction de saisir la résidence principale pour une créance de moins de 20 000 $ ou encore de la création d’un tribunal administratif de l’habitation pour entendre les demandes relatives aux propriétaires immobiliers.

Engagement non tenu de Simon Jolin-Barrette

Si la Chambre des notaires a décidé d’agir, du côté du gouvernement, le dossier est encore à l’étape de l’analyse.

À l’automne 2018, alors que le Québec était en pleine campagne électorale, La facture avait notamment interpellé Simon Jolin-Barrette, alors député de la CAQ, sur la solution proposée par la Chambre des notaires, c'est-à-dire que le notaire s’assure que les sous-traitants ont été payés.

Il s’était alors dit en faveur de la proposition et s’était engagé à mieux protéger les consommateurs. La proposition de la Chambre des notaires nous apparaît une proposition raisonnable qui vise à protéger le public et à faire en sorte qu'à la fois les sous-traitants soient payés, que le promoteur soit payé, mais à la fois aussi que le citoyen soit protégé lorsqu'il fait l'un des plus gros achats de sa vie, soit l'achat d'une maison.

Donc oui, la CAQ s'engage à faire en sorte de modifier les règles associées à l'hypothèque légale , affirmait Simon Jolin-Barrette.

Le ministre québécois de la Justice, Simon Jolin-Barrette Photo : Radio-Canada

Questionné sur l’avancement de ce dossier, le cabinet du ministre répond dans un courriel que la question des hypothèques légales de la construction représente un dossier particulièrement sensible pour le ministre, mais qu’il s’agit d’un dossier complexe. On explique que des acteurs du milieu ont été consultés et sondés, mais que les travaux sont toujours en cours.

Quand je vois les conséquences dans votre reportage, on ne peut pas abandonner la bataille , déclare Hélène Potvin, présidente de la Chambre des notaires du Québec. Il faut faire changer les choses. Puis moi, j'ai bon espoir qu'on réussisse à convaincre le gouvernement d'agir rapidement. Alors on ne baisse pas les bras. On continue notre travail.

Le procès contre Habitex Construction, Kitty Tourangeau et Daniel Méthot a été fixé aux 13 et 14 octobre prochains.

Raphaëlle et Olivier leur réclament la somme de 79 000 $. Mais pour le couple, la partie n’est pas gagnée.

La compagnie Habitex Construction a été radiée.

Kitty Tourangeau a fait faillite et Daniel Méthot soutient, dans sa défense, qu’il n’était qu’un chargé de projet et non un administrateur de la compagnie, et donc qu’il ne peut être tenu responsable.

Daniel Méthot n’a pas souhaité commenter le dossier en raison des procédures judiciaires en cours. Quant à Kitty Tourangeau, nous n’avons pas été en mesure de lui parler malgré nos tentatives de la trouver.