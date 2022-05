Les usines Stellantis de Windsor et de Brampton produiront des véhicules électriques

Les usines de Stellantis de Brampton et de Windsor feront l’objet d’une refonte de leurs lignes de production vers l’assemblage de véhicules électriques.

Un investissement tripartite d’une valeur de 3,6 milliards de dollars signé par le géant de l’automobile (anciennement Fiat Chrysler) et les gouvernements fédéral et provincial a été annoncée lundi en présence des premiers ministres du Canada, Justine Trudeau, et de l’Ontario, Doug Ford.

Ce remodelage permettra à Stellantis de mettre plus de 25 véhicules sur le marché en Amérique du Nord qui représenteront 53 % de nos ventes pour les véhicules électriques d'ici 2030 , a déclaré le directeur de l’exploitation nord-américaine de la compagnie, Mark Stewart.

Ce dernier a par ailleurs assuré le retour des trois quarts de travail par jour dans les deux usines concernées, après plusieurs années de réduction des plages horaires et de mises à pied de personnel.

Plusieurs grands constructeurs automobiles au Canada (Stellantis, General Motors, Ford, Honda) disposent donc des fonds pour amorcer leur virage vers les automobiles nouvelle génération, tandis que la première usine de production de batteries électriques au Canada va être construite.

L’engagement fédéral pour la modernisation des usines Stellantis est de 529 millions de dollars; celui de l’Ontario à hauteur de 513 millions.

Nous faisons de ces usines des leaders mondiaux , a déclaré M. Trudeau, qui a mis l'accent sur l’importance du secteur automobile pour l’économie du pays lors de l'annonce à Windsor.

C'est merveilleux, nous sommes ravis de ce qui va se passer dans l'usine , s’est enthousiasmé le président de la section locale 444 du syndicat Unifor. Si vous voulez bien construire, vous voulez construire au Canada.

