Reconnaissance faciale : les commissaires à la vie privée réclament plus d’encadrement

[Cette technologie] peut s'avérer extrêmement envahissante, permettre la surveillance à grande échelle, produire des résultats biaisés et miner les droits de la personne, y compris le droit de participer librement, sans surveillance, à la vie démocratique , a déclaré le commissaire fédéral, Daniel Therrien, en témoignant lundi devant un comité parlementaire se penchant sur la question.

Il a ajouté du même souffle que la reconnaissance faciale comporte aussi des avantages si elle est utilisée de manière responsable .

Or, M. Therrien et ses vis-à-vis provinciaux ainsi que territoriaux jugent que l'ensemble des lois canadiennes sur la protection de la vie privée n'offre pas de garanties suffisantes contre les dérives du recours à la reconnaissance faciale.

Dans une déclaration commune, ils réclament la mise sur pied d'une nouvelle législation spécifique ou une mise à jour des lois actuelles autour de quatre grands axes.

Dans un premier temps, on souhaite que les situations dans lesquelles la technologie peut être utilisée soient clairement définies. On demande aussi à ce que soient établies des exigences de nécessité et de proportionnalité pour l'emploi de la reconnaissance faciale et qu'un organe indépendant soit chargé de surveiller de quelle façon l'utilisation est faite.