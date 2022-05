Début du grand ménage du printemps à Winnipeg : ce que vous devez savoir

Diverses opérations de nettoyage ont débuté à Winnipeg et devraient durer cinq à six semaines.

C’est tout le réseau routier qui sera nettoyé, notamment les ponts, les trottoirs et les couloirs de transport actif.

Une opération de collecte de déchets de jardin est également prévue, alors que le colmatage des nids-de-poule se poursuit.

Nettoyage des rues

L'opération sera de grande envergure, puisque Winnipeg se remet de l’un des hivers les plus enneigés de son histoire. En tout, 100 000 tonnes de sable ont dû être répandues partout dans la ville.

Une machine déblaie la neige sur un trottoir à Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Trevor Brine

Environ 500 travailleurs et 300 machines seront nécessaires pour tout nettoyer, selon un communiqué de la Ville de Winnipeg.

Le balayage des boulevards et des terre-pleins débutera le 8 mai, et les équipes commenceront également à ramasser les déchets et les débris dans les parcs.

Des avis seront envoyés aux résidents dont les quartiers seront nettoyés. Des amendes de 150 $ pourraient être remises à ceux qui n’auraient pas enlevé leur voiture de la rue.

La ville publiera les horaires de nettoyage sur l’appli Know Your Zone (Nouvelle fenêtre) .

Collecte des déchets de jardin à venir

La collecte des déchets de jardin commencera le 9 mai pour les maisons de la zone de collecte A de Winnipeg, et le 16 mai, pour celles de la zone B. Elle se fera ensuite toutes les deux semaines, jusqu’en novembre, et le même jour que la collecte du recyclage et des poubelles.

Des exemples de types de contenants acceptés pour la collecte des déchets de jardin, à Winnipeg. (archives) Photo : Ville de Winnipeg

Les jours de collecte seront publiés sur le site web de la Ville  (Nouvelle fenêtre) , mais il est aussi possible d'appeler le service 311. Les déchets peuvent également être apportés dans les dépôts 4R  (Nouvelle fenêtre) des chemins Brady, Pacific et Panet.

La Ville accepte toute matière organique provenant de l’extérieur, telle que le gazon, les feuilles et les branches de moins de 1 mètre et de moins de 22 kilogrammes.

Les matériaux devront être placés dans des contenants appropriés, tels que des sacs en papier ou des poubelles sans couvercle.

Il est conseillé de ne pas ratisser les déchets de jardin dans la rue, car ils peuvent boucher les canalisations et augmenter le risque d'inondation des sous-sols.

Colmatage des nids-de-poule

La Ville continue, depuis avril, de réparer les nids-de-poule. L'accent a été mis sur les routes principales (priorité 1) ainsi que sur les lignes d'autobus et les rues collectrices (priorité 2).

Toutefois, les nids-de-poule très grands ou profonds qui posent un problème de sécurité imminent font l'objet d'une attention immédiate, a indiqué la Ville dans un communiqué de presse.

La Ville poursuit le colmatage des nids-de-poule, qu'elle a commencé en avril dernier. (archives) Photo : Radio-Canada / Djavan Habel-Thurton

Les réparations de nids-de-poule effectuées par les équipes jusqu'à présent sont des réparations temporaires réalisées à l'aide d'un mélange d'asphalte spécialement conçu pour être utilisé par temps froid et humide.

À partir de lundi, les équipes spécialisées effectueront des réparations plus permanentes avec de l'asphalte chaud dans toute la ville. Elles concentreront leurs efforts sur les rues de priorité 1 et 2.

Le nombre de nids-de-poule dans les rues de la ville est proportionnel à l'état d'humidité des routes et à l'ampleur du cycle de gel et de dégel au printemps. Il faut donc s'attendre à ce que d'autres nids-de-poule se forment dans les jours à venir, selon l'administration municipale.

Jusqu'à présent, le service 311 de la Ville a reçu 4 004 demandes concernant des nids-de-poule et les équipes en ont réparé plus de 46 000.

