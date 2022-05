Délicates négociations autour du prix de la crevette

Dans le contexte où le marché de crevette n’a pas été aussi bon que ce qu’on a vu dans le homard et le crabe, on appréhende des négociations difficiles, commente le directeur de l’Office des pêcheurs du Québec, Patrice Élément

L’enjeu, poursuit M. Élément, c'est bel et bien de s’entendre sur un prix qui permettra d’avoir une saison.

Au printemps, les discussions entre l’Office et l’ AQIPAssociation québécoise de l'industrie de la pêche se sont amorcées sans que les deux parties sachent exactement quel serait le total autorisé de captures (TAC) pour la saison. C’est donc mardi dernier, seulement, que les parties se sont échangées leurs premières offres.

Pêches et Océans Canada a attendu près de quatre semaines après le début officiel de la pêche pour annoncer que le TACtotal autorisé de captures serait réduit cette année de 12 % en moyenne dans les quatre zones du golfe.

Moins de crevettes, c’est moins de revenus. Il s’agit d’une perte d’environ 5 millions de dollars pour les pêcheurs au prix de l’an dernier.

Sauf que cette année, le prix devra être plus élevé pour pallier l’augmentation du carburant. Les coûts d’exploitation de la pêche à crevette ont suivi celles des coûts de carburant. C’est le double de l’an dernier , relève M. Élément.

La situation n’est pas plus rose du côté des usines.

Patrice Element, directeur de l'Office des pêcheurs de crevettes de la ville de Gaspé Photo : Radio-Canada

Le directeur général de l'Association québécoise de l’industrie de la pêche (AQIP), Jean-Paul Gagné, admet qu’avec moins de ressources, la hausse des coûts de la transformation sera plus délicate à absorber. Nos coûts de production, nos frais fixes sont plus élevés. On va voir ce qu’on peut faire. C’est la première année que c’est difficile comme ça. Ça rend les choses difficiles si le prix du marché n’est pas supérieur, il n’y a rien de garanti , dit-il.

L’an dernier, la saison avait été aussi retardée en raison de la faiblesse des marchés mondiaux. Cette baisse des prix mondiaux était déjà présente avant la pandémie, mais la lente reprise de la restauration touche le secteur plus qu’un autre.

Avec moins de ressources, la hausse des coûts de la transformation sera plus délicate à absorber pour les usines, selon l'AQIP (archives). Photo : Radio-Canada / Myriam Fimbry

L’équilibre entre la rentabilité des entreprises de pêche, celles des usines et la capacité du marché à absorber cette hausse ne sera pas simple à trouver ce qui pourrait menacer la saison.

Une pêche en déclin

La possibilité de trouver un terrain d’entente à court terme n’efface pas l’inquiétude sur l’état de la ressource à moyen et long terme. Le stock de crevettes est parmi les plus faibles observé depuis les 30 dernières années.

Pour le moment, la diminution du TACTotal autorisé de captures est la principale mesure utilisée par la gestion des pêches pour freiner la diminution des stocks , explique la directrice régionale de la gestion des pêches, Maryse Lemire. Il ne faut pas oublier, dit-elle, que la pêche a un impact réel et significatif sur l’abondance de la ressource. C'est nécessaire pour nous d’agir sur un aspect pour lesquels on a un contrôle.

La ressource va si mal que dans son dernier avis scientifique, le ministère a cru bon de ne pas considéré l’approche de précaution, appliquée par le MPOministère des Pêches et des Océans du Canada pour déterminer les prélèvements possibles tout en protégeant la pérennité du stock.

La population aurait été surestimée, indique Maryse Lemire, et ce, dans un contexte où les conditions environnementales, comme la prédation, la température et l’oxygénation de l’eau, sont défavorables.

Bien conscients de la fragilité de la biomasse de crevettes, les pêcheurs estiment néanmoins que leur impact est de moins en moins significatif quand on le compare à la prédation du sébaste, par exemple.

Les crevettiers se sont dits déçus et un peu en colère de voir que Pêches et Océans ne suit pas ses propres règles d’évaluation des contingents.

C'est le réchauffement climatique qui semble la cause principale du déclin de la crevette nordique. La température idéale de l'eau pour favoriser la survie des larves de crevettes se situe entre 4 et 6 degrés Celsius, alors que les crevettes évoluent maintenant dans une couche d'eau à plus de 6 degrés (archives). Photo : Radio-Canada

Patrice Élément rappelle que les pêcheurs se sont conformés à ces règles, même si elle n’était pas toujours à l’avantage des pêcheurs. Et tout d’un coup on décide que ces règles ne sont plus valides. On est un peu désabusés par rapport à cette façon de faire, dit-il. C’est sûr qu’on va faire en sorte que notre mécontentement se rende à la ministre.

Économie côtière

La directrice régionale de la gestion des pêches, Maryse Lemire, souligne que le plan de pêche prévoit des mesures qui peuvent aider les crevettiers à rentabiliser leurs opérations comme le transfert de quotas entre pêcheurs.

Exceptionnellement, dit-elle, on autorise un transfert temporaire de 100 % : Ça peut permettre à certains pêcheurs d'avoir un quota suffisant pour couvrir leurs coûts. Deux détenteurs de permis peuvent aussi partir en mer ensemble.

Pour Patrice Élément, diminuer le nombre de pêcheurs n’aide en rien l’économie des communautés côtières. De plus, plusieurs pêcheurs de la relève doivent répondre à d’importantes obligations financières, relève le directeur de l'Office. Il y a eu un renouvellement au cours des dernières années. C’est un enjeu, commente-t-il, d’être capable de rembourser que ce soit des emprunts faits au gouvernement ou au privé.

L’incertitude pèse aussi sur les travailleurs d’usine. Est-ce qu’ils [les transformateurs] vont ouvrir plus tard, fermer plus tôt? Est ce que ces gens vont faire assez d’heures? Est-ce qu’ils vont travailler à temps partiel? , questionne M. Élément.

Premiers arrivages de crevettes au quai de Rivière-au-Renard (archives). Photo : Radio-Canada

Pour pallier le manque à gagner, les crevettiers réclament des quotas de sébastes, même si l’ouverture de la pêche commerciale est attendue seulement dans deux ou trois ans.

Pêches et Océans doit déterminer cette année quels seront les volumes de pêche autorisés.