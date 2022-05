COVID-19 : les hospitalisations en baisse en Outaouais, un mort de plus à Ottawa

La baisse des hospitalisations liées à la COVID-19 est plus marquée en Outaouais qu'à Ottawa, lundi.

Selon les données de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), 77 personnes sont hospitalisées en raison de la COVID-19, lundi, contre 92, vendredi en Outaouais.

Le nombre de décès reste stable depuis trois jours. Depuis plus de deux ans, 304 personnes ont été victimes de la pandémie.

L’ INSPQInstitut national de santé publique du Québec rapporte 118 nouveaux cas depuis vendredi, et 670 cas actifs sur le territoire du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais. Depuis février 2020, 39 043 cas ont été recensés dans la région. Rappelons que ces chiffres sont peu représentatifs compte tenu du manque d’accès aux tests de dépistage dans la province.

À l’échelle de la province, la pandémie a fait trois victimes de plus, lundi, mais le nombre d’hospitalisations est également en diminution au Québec.

Un mort de plus à Ottawa

De l’autre côté de la rivière des Outaouais, le nombre d’hospitalisations est aussi à la baisse depuis vendredi, bien que cette diminution soit bien moins importante.

Lundi, Santé publique Ottawa (SPO) rapporte 38 hospitalisations, contre 40, vendredi. Parmi les patients hospitalisés pour une infection active, cinq se trouvent aux soins intensifs.

On dénombre 69 éclosions en milieu institutionnel à Ottawa, lundi.

La capitale fédérale enregistre un décès supplémentaire lié au coronavirus. Depuis le début de la pandémie, 778 personnes sont décédées à Ottawa en raison de la COVID-19.

SPOSanté publique Ottawa recense par ailleurs 317 nouveaux cas depuis trois jours et 1682 cas actifs. Ces nombres sont à relativiser, là encore, en raison du manque d’accès au dépistage.

Quatre nouvelles hospitalisations dans l'est ontarien

Le Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO) rapporte 14 hospitalisations, contre 10, vendredi. Un patient se trouve toujours aux soins intensifs comparativement à trois, il y a trois jours.

L'est ontarien enregistre un total de 219 décès depuis le début de la crise sanitaire. Vendredi, le BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario faisait plutôt état de 226 décès liés à la maladie et n'a pas précisé lundi les raisons expliquant cette diminution.

Le BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario recense actuellement 10 éclosions sur son territoire.

En Ontario, les autorités de santé publique rapportent une hausse du nombre de patients admis aux soins intensifs en raison de la COVID-19, lundi.