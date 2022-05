Québec retire le REM de l’Est des mains de CDPQ Infra

Le gouvernement du Québec écarte officiellement la Caisse de dépôt et placement du Québec du projet de Réseau express métropolitain (REM) de l’Est afin d’en revoir la gouvernance. Le tronçon du centre-ville, qui était sévèrement critiqué, est notamment abandonné.

C’est ce qu’a annoncé le premier ministre du Québec, François Legault, lundi matin, lors d‘une conférence de presse avec la mairesse de Montréal, Valérie Plante, et la ministre responsable de la région de Montréal et ministre déléguée aux Transports, Chantal Rouleau.

M. Legault affirme s'être rapidement entendu avec Mme Plante sur la nécessité du projet, mais aussi sur le besoin de répondre aux préoccupations qu'il suscite au sein de la population montréalaise.

La première chose qu'on a conclue tous les deux, c'est que le tronçon au centre-ville, passé [la rue] Dickson, il n'a pas d'acceptabilité sociale , a expliqué François Legault. Il y a même des inquiétudes sur l'impact que ça aurait entre autres sur la beauté de la ville. Donc tous les deux on souhaite éliminer le tronçon au centre-ville.

M. Legault soutient que c'est ce changement majeur au projet présenté par CDPQ Infra qui a mené le groupe à vouloir se retirer du projet. Eux comptaient, pour investir 10 milliards, sur une rentabilité du projet de l'est jusqu'au centre-ville. En enlevant le bout du centre-ville [...], eux ne veulent pas poursuivre dans le projet, et je les comprends , a-t-il justifié.

Rappelons que les structures aériennes du tronçon du centre-ville avaient fait l’objet de critiques sévères de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) en mars dernier.

Mme Plante réclamait quant à elle depuis des mois que la Ville de Montréal puisse avoir sa place à la table des décisions pour le développement de ce projet de transport collectif d'envergure pour la métropole.

C'est donc la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec qui prennent le leadership, la responsabilité du projet de REM de l'Est, en collaboration avec quatre partenaires qui seront chargés de le piloter, soit l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), le ministère des Transports, la Ville de Montréal et la Société de transport de Montréal (STM).

Prolonger dans Lanaudière et Laval

Outre l'abolition du tronçon du centre-ville, François Legault a assuré qu'il n'était pas question de toucher au reste du tracé du REM de l'Est, qui reçoit un accueil favorable .

Il a cependant fait savoir que quatre autres changements étaient à l'étude. D'abord, mieux arrimer le REM de l'Est aux lignes de métro – d'autant plus qu'il ne rendra pas directement au centre-ville – et s'assurer d'une intégration harmonieuse de la station Souligny dans Mercier-Est.

Mais le premier ministre a aussi évoqué des prolongements dans deux directions, soit Lanaudière et Laval. Ces deux ajustements seront étudiés par les comités, a-t-il dit, précisant qu'il s'agissait de demandes qui avaient été formulées par les élus locaux dans Lanaudière et à Laval.

Plus de détails suivront.