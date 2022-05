La Fondation fransaskoise récolte 66 469 $ pour le 25e Francothon

L'objectif de cette 25e campagne de financement était de 65 000 $. Le président de la Fondation fransaskoise, Roger Lepage, s’attend à ce que des dons provenant des écoles du Conseil des écoles fransaskoises s’ajoutent au montant final.

On est soulagés et satisfaits du montant collecté. On a eu un sprint final exceptionnel , a déclaré Jean de Dieu Ndayahundwa, membre de la Fondation fransaskoise.

Entre jeudi dernier et le montant total annoncé lundi matin, plus de 40 000 dollars ont été amassés pour les divers fonds auxiliaires pour les communautés fransaskoises.

Implication des parents de la nouvelle génération

M. Lepage a relevé plusieurs dons de la part de groupes communautaires, dont celui de 20 000 $ du Conseil coopératif et économique de la Saskatchewan, de celui de l’équipe de hockey Les Voyageurs et la Société canadienne-française de Prince Albert.

Ces sommes permettent de faire avancer des projets communautaires sur l’épanouissement de la communauté francophone, rappelle-t-il.

Roger Lepage et Jean de Dieu Ndayahundwa sont contents de la participation des écoles, des garderies, des parents de la nouvelle génération et des enfants.

Ce sont des dons très précieux pour nous parce que ça assure la pérennité de la Fondation fransaskoise , avance Roger Lepage.

De nombreuses activités ont été organisées dans les différentes communautés fransaskoises. Roger Lepage a notamment mentionné celles à Zenon Park, Ponteix et Prince Albert, qui pourraient être reconduites dans les années futures.

Des appels téléphoniques ont aussi été utilisés dans certaines communautés, comme Saskatoon, pour inciter les gens à donner.

Il faut encourager les individus et les groupes communautaires à créer des fonds et récolter de l’argent pour réinvestir dans leurs communautés , mentionne M. Lepage.

Jean de Dieu Ndayahundwa a rappelé également que les demandes de bourses communautaires ou d’études postsecondaire en français doivent être envoyées au plus tard le 31 mai.

Avec les informations de Nicolas Duny