Jean-Marc Doiron remporte les 15 kilomètres de Grande-Digue

Jean-Marc Doiron a complété la course avec un temps de 53 minutes et 33 secondes, soit plus de 3 minutes d’avance sur Mathieu Hébert de Moncton. Pour l’athlète originaire de Colette, cette course arrive à 4 semaines de sa prochaine course, soit le marathon d'Ottawa à la fin du mois de mai.

J’ai été un peu malade la semaine dernière. Je voulais évaluer mon niveau d’énergie pour cette course. Dès le début, je me suis retrouvé seul devant. Le but était de savoir comment je pouvais pousser la machine ! reconnaît Jean-Marc Doiron.

Course dans des conditions difficiles

Au-delà de la course, les éléments ne lui ont pas facilité la tâche, tout comme les autres participants.

Lors des huit premiers kilomètres, les vents étaient complètement de face. C’est difficile de maintenir une vitesse constante et d’avoir une stratégie. Je suis content de l’effort que j’ai fourni dans les circonstances. Heureusement, les derniers kilomètres ont été agréables en raison des vents dans le dos et d’une légère pente favorable. Mon dernier kilomètre a été très rapide à 3 minutes et 5 secondes , conclut-il.

Hommage à un bâtisseur

La 15e édition de la course de Grande-Digue avait un cachet particulier. Les organisateurs en ont profité pour rendre hommage à Sylvio Bourque, décédé accidentellement l’an dernier. Il est celui qui a créé l'événement et établi la popularité de celui-ci auprès des adeptes de la course à pied.

Jean-Marc Doiron a d’ailleurs participé aux dix premières éditions.

Sylvio était une personne unique et authentique. Tout le monde en parlait au départ de la course. Ça faisait du bien d’être à Grande-Digue, avec le monde de Grande-Digue et la famille de Sylvio. Je me souviens comment il prenait à cœur la promotion de sa course à chaque fois qu’il en avait l’occasion se rappelle-t-il.

Une peinture de Sylvio Bourque a été présentée aux coureurs pour souligner l'hommage au fondateur de la course de Grande-Digue. Photo : Facebook de 15k Grande-Digue

Un total de 185 personnes ont participé aux trois épreuves, soit le 15 km, course et marche ainsi que le 5 km. Mary Bartlett de Fredericton l’a remporté chez les femmes. Rappelons que cette course marque le début de la saison des épreuves sur route dans la province.