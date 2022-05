État de l’Hôtel des Gouverneurs : la Ville de Rimouski hausse le ton

Trous dans le revêtement, peinture qui décolle, présence de débris; le moins que l'on puisse dire, c'est que l'Hôtel des Gouverneurs situé au cœur de la ville n'a plus le lustre de ses beaux jours.

L'hôtel est fermé depuis les premières semaines de la pandémie en 2020. Depuis, les propriétaires, la famille Goupil de Montréal, n'ont encore donné aucun signe de vie en ce qui a trait à l'avenir de l'établissement de 160 chambres.

Une source près du dossier nous a mentionné que la fermeture temporaire doit être maintenant considérée comme une fermeture indéterminée.

La cour arrière de l'Hôtel des Gouverneurs de Rimouski. Photo : Radio-Canada

J'aimerais avoir un propriétaire plus coopératif , convient le maire Guy Caron, visiblement exaspéré par la situation, surtout dans le contexte où il y a un manque de chambres d'hôtel à Rimouski.

Il suffit d'une visite rapide des lieux pour constater quelques accrocs au règlement sur la salubrité et l'entretien des bâtiments. L'article 16, par exemple, stipule que l'enveloppe extérieure d'un bâtiment doit être étanche. L'article 18 précise pour sa part que l'enveloppe extérieure doit être exempte de trous ou de fissures .

Le problème est exacerbé par le fait que les propriétaires sont très difficiles à joindre, note Guy Caron.

« J'aimerais que les Gouverneurs soient rouverts. J'aimerais qu'il y ait un propriétaire plus coopérant et j'espère bien que le message va être entendu. » — Une citation de Guy Caron, maire de Rimouski

Des rongeurs peuvent aisément entrer par de nombreux trous dans le revêtement extérieur. Photo : Radio-Canada

On a un silence , reproche pour sa part le trésorier de la Chambre de commerce et de l'Industrie de Rimouski-Neigette, Gilles Banville.

La Chambre de commerce a tenté elle aussi de parler au propriétaire, mais en vain. On attend pour savoir ce qui va se passer, on a un emplacement, mais on n'a pas de réponse dans ce dossier.

L'état des lieux n'interpelle pas seulement les élus et les commerçants.

Lors de notre passage sur le terrain de l'hôtel, une voisine, Carole Ouellet ramassait quelques déchets laissés par le vent et la neige.

Je fais ça pour la vue, pour l'écologie et parce que je ne sais pas qui va le faire , lance-t-elle souriante en cette première belle matinée de printemps.

Carole Ouellet demeure à côté de l'Hôtel des Gouverneurs à Rimouski depuis quelques mois. Photo : Radio-Canada

Elle aussi s'inquiète de l'avenir du lieu. On a l'exemple de la Grande Place juste à côté. On a pas l'intention d'avoir le même type de voisin c'est certain.

L'avis de non-conformité sera acheminé au cours de la semaine. La Ville exige de remplacer des pièces de bois manquantes et de repeindre le revêtement.

L'établissement jadis réputé dans toute la région perd des morceaux depuis sa fermeture il y a deux ans. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Si après un mois les travaux ne sont pas effectués, une amende sera envoyée, précise le maire.

Le règlement prévoit une sanction de 1 000 $ pour une première offense, 2 000 $ pour une seconde, et 4 000 $ pour une troisième. Il s'agit ici du montant maximal.

Le terrain de l'hôtel témoigne de l'abandon des lieux depuis plusieurs mois. Photo : Radio-Canada

Des acheteurs potentiels?

Sans les identifier, le maire mentionne que des gens [se] sont [montrés] intéressés à en faire l'acquisition ou du moins faire une proposition pour conserver la vocation hôtelière de l'immeuble.

Chose certaine, il ne s'agit pas de la chaîne hôtelière Riôtel. L'homme d'affaires matanais François Rioux a répété la semaine dernière qu'il a toujours l'intention d'établir un hôtel de 100 chambres au centre-ville.

La chaîne hôtelière annonçait la fermeture temporaire de l'hôtel pour la saison 2020. Photo : Radio-Canada / Alain Fournier

Le dénouement pourrait être facilité par un nouveau programme doté d'une enveloppe de 50 millions de dollars afin de rénover et de mettre à niveau des unités d'hébergement déjà existantes. Le Bas-Saint-Laurent est l'une des dix régions admissibles à ce programme.

Une autre option pourrait être la conversion de l'hôtel en résidence pour personnes âgées. L'entreprise exploite la filiale LUX Gouverneurs, mais encore là, aucune information quant aux intentions des propriétaires n'a percolé dans le milieu rimouskois.

Les propriétaires de l'Hôtel des Gouverneurs n'ont pas retourné nos messages.