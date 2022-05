Début de l’opération d’effarouchement des oies

L'effarouchement consiste à faire peur aux oies et à les déplacer sur un site où le broutage ne cause pas de dommages. Neuf effaroucheurs vont répondre aux demandes des producteurs qui ont besoin de ce service.

L’opération commence dès maintenant et se terminera le 6 juin.

Dans un communiqué envoyé aux médias, l’UPA indique que la grande oie des neiges, en quête de nourriture lors de sa migration, utilise les terres agricoles comme prairie. Cet usage cause chaque année des pertes de récoltes très importantes pour l'agriculture et les producteurs doivent faire preuve d'imagination et utiliser les moyens nécessaires pour limiter les dégâts. Le moyen qui s'est avéré le plus efficace et le plus économique est l'effarouchement.