« J’ai joué avec Guy Lafleur », raconte Dave Brown

Dave Brown a organisé trois visites des Anciens Canadiens à l’Aréna des Îles à Lamèque, dans la Péninsule acadienne. En 2006, il a joué contre ces légendes en tant que membre d’une équipe étoile de hockey senior.

La deuxième fois, en 2009, a été la plus spéciale pour lui.

Dave Brown (17), de Lamèque, s'aligne avec ses coéquipiers des Anciens Canadiens, dont le célèbre no 10, Guy Lafleur. Photo : Radio-Canada / Facebook Dave Brown

Après que les joueurs des Vikings masculin et féminin de l’école Marie-Esther de Shippagan avaient eu droit à une période de jeu face aux illustres visiteurs, la troisième période avait été réservée aux enseignants et aux organisateurs.

C’est là que Dave Brown a été surpris. Il ne trouvait plus sa poche de hockey.

« Je suis un fan du Canadien, j’organisais le match et je courais partout. Quand on m’a dit que mon équipement était dans le vestiaire des Anciens Canadiens et que j’allais jouer la troisième période avec eux, je me suis mis à trembler. » — Une citation de Dave Brown

Il a porté le chandail no 17, on lui a remis une culotte aux couleurs de l’équipe et il s’est rapidement senti comme l’un des gars à travers ces joueurs vedettes.

Des leaders impressionnants

Tous ces leaders… C’est très impressionnant. Mais ça n'a même pas pris cinq minutes que j’étais un Canadien. Ils m’ont pris sous leurs ailes. Je me suis fait ami avec le gardien Richard Sévigny. Quand j’ai joué contre Guy Lafleur en 2006, c’était quelque chose de le voir aller. Mais jouer avec lui. Les passes raides sur la palette, le coup de patin, son intensité. C’était vraiment impressionnant , continue-t-il.

Dave Brown ne se souvient pas d’avoir marqué, mais il se rappelle que Guy Lafleur a donné un bon coup de bâton sur la table dans le vestiaire, question de réveiller les gars. Une de ses marques de commerce.

Après la rencontre, le Lamèquois est reparti avec un bâton autographié de tous ses coéquipiers d’un soir, un souvenir qu’il garde précieusement chez lui.

« J’ai pu voir le respect que les autres joueurs avaient pour Guy Lafleur et comment il avait du respect pour tout le monde. Il a parlé avec les jeunes. Ce qui se dit depuis son décès à propos de sa générosité, il l’a fait trois fois chez nous. Ce gars avait une aura. Il aimait ça venir ici. Il aimait l’accueil des Acadiens. » — Une citation de Dave Brown

Tous ces souvenirs remontent à la surface depuis le décès du Démon blond, jeudi. Dave Brown a écouté à la télévision la chapelle ardente avec un pincement au cœur.