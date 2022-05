Le procès intenté contre le Monaco de Trois-Rivières dans son dernier droit

La dernière étape du procès intenté par la famille du pilote américain Ayrton Climo contre le Monaco de Trois-Rivières, ASN Canada et le Championnat de karting de l’est du Canada est en cours au palais de justice de Trois-Rivières.

La poursuite a débuté ses représentations à l’issue de deux semaines d’audiences. La défense devrait suivre au cours de la journée.

L’avocat de la famille du jeune homme gravement blessé au Monaco en 2014 a lancé d’entrée de jeu que ses clients sont soulagés que le procès, qui a été reporté à plusieurs reprises en raison de la pandémie de COVID-19, ait enfin pu avoir lieu.

Même s’il estime que sans la faute commise par le Monaco, le Championnat de karting de l’est du Canada et ASN Canada, ce procès aurait pu être évité puisque l’accident ne serait pas survenu.

La faute ou la négligence de Paul Cooke, le vice-président d’ASN Canada à l’époque, est tellement évidente, selon la famille, que la défense n’a même pas tenté de démontrer le contraire en le faisant témoigner. Pourtant, tous les témoins l’ont désigné comme le responsable de la course, ce qu’il a nié dans un interrogatoire préalable.

Selon la poursuite, le virage 5 a été élargi sans que l’impact de cette modification ne fasse l’objet d’aucune analyse. Et malgré le fait que trois personnes eurent manifesté des inquiétudes quant à la configuration de la courbe, rien n’a été fait.

C’est ce qu’il y a de plus frustrant dans cette affaire , a lancé l’avocat de la famille Climo, Me Stuart Kugler. M. Cooke aurait pu, selon lui, faire les modifications et éviter cet accident, mais il a ignoré de façon cavalière les mises en garde.

Ça aurait pris 20 minutes et il n’y aurait pas eu d’accident , plaide-t-il.

Me Stuart Kugler souligne que le circuit ne respectait aucune norme, ni celles de Karting Québec, ni celles de la Commission internationale de karting (CIA-FIA), ni le plan de 2012.

Il indique que si les normes du sport avaient été respectées pour l’aménagement du circuit en 2014, Ayrton Climo aurait eu suffisamment d’espace en bordure du circuit pour ramener son véhicule en piste et n’aurait pas heurté les balles de foin. Il ajoute par ailleurs que si le jeune pilote avait heurté une glissière de plastique plutôt que des balles de foin, la barrière aurait absorbé l’impact et il aurait pu continuer sa route.

À noter que les dommages subis par Ayrton Climo et ses parents ne sont pas contestés.

La défense conteste toutefois qu’il a eu faute.

Plus de détails à venir