Le pickleball, un sport qui fait de plus en plus de bruit

Alors que le pickleball gagne en popularité au Canada, la ville de Victoria, en Colombie-Britannique, a interdit son activité sur certains courts de tennis à cause du bruit suscité par l’activité. Des joueurs estiment toutefois qu’ils ne devraient pas être muselés.

Dans le quartier de James Bay, près du palais législatif de Victoria, Connie McCann a été sous le choc en apprenant que la Ville avait décidé d’empêcher la pratique du pickleball. Les amateurs de tennis léger ont été redirigés sur les courts de Central Park, dans le centre-ville de la capitale, à cause de plaintes du voisinage.

C’est le bruit de gens qui s’amusent, c’est un bon bruit , affirme Connie McCann, qui est également présidente de l’Association régionale de pickleball de Victoria. Pour elle, la réponse de la ville est trop lente et inadéquate face à la popularité grandissante de ce sport.

Il y a beaucoup de rires, je pense que c’est pour cela que les gens se plaignent, parce que d’autres ont du bon temps [...] Parfois cela dérange les gens , renchérit la présidente de Pickleball Canada, Karen Rust.

De plus en plus d’adeptes

Créé dans les années 1960, le pickleball est un mélange de tennis, tennis de table et badminton, qui se pratique au-dessus d’un filet de tennis à l’aide avec des raquettes et des belles en plastique. Il est considéré comme l’un des sports qui connaissent la plus grande croissance au Canada.

Toutes les tranches d’âge pratiquent ce sport, mais celle des 18-35 ans prend de l’ampleur le plus rapidement, soutient la présidente de Pickleball Canada. L’association enregistre plus de 29 000 joueurs à travers le pays, mais le nombre de personnes qui pratiquent l’activité est bien plus important que cela, soutient Karen Rust.

Des courts sont construits partout au pays, de Medecine Hat, en Alberta, à Moose Jaw, en Saskatchewan, à Inverness, en Nouvelle-Écosse, ajoute-t-elle.

Sur l’île de Vancouver, le conseil municipal de la ville de Victoria a récemment approuvé un plan de création de deux ou trois nouveaux terrains de pickleball dans un ancien stationnement du parc Beacon Hill. La Ville prévoit également la mise en place de six autres terrains l’an prochain près de zones sportives existantes.

À Vancouver, la Commission des parcs a indiqué en février vouloir créer 36 terrains temporaires de pickleball, sans préciser quand ils seraient accessibles.

Concilier les parties

Pour répondre à la demande grandissante de ce sport et éviter les plaintes, Karen Rust recommande à la Ville de Victoria de construire des courts de pickleball dans des secteurs plus éloignés des résidences.

D’autres solutions sont possibles, comme mettre en place des barrières de réduction du bruit autour des courts de tennis ou opter pour des raquettes ou des balles plus silencieuses, affirme-t-elle.

« Les gens vont déménager dans des communautés qui proposent ces infrastructures dédiées au pickleball. » — Une citation de Karen Rust, présidente de Pickleball Canada

Je sais que Victoria n’a peut-être pas beaucoup de place pour cela, mais ils doivent en trouver parce que c’est important pour ses résidents.

L’activité peut également apporter des bénéfices économiques aux petites communautés, affirme Karen Rust. Un tournoi national mis en place à Red Deer, en Alberta, l’an dernier, a contribué 1 million de dollars à l’économie locale, cite-t-elle.

Avec les informations de Dirk Meissner, Dan Burritt et Aly Thomson