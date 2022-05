Le défi de Neguac pour loger 80 travailleurs étrangers temporaires

Cette petite municipalité du nord-est du Nouveau-Brunswick accueille ces temps-ci environ 80 travailleurs étrangers temporaires embauchés par l’usine de transformation de produits marins de l’entreprise Barry Group. La pêche au homard dans la région doit commencer mardi.

Ce n’est pas nouveau pour nous d’avoir des immigrants, surtout mexicains comme ça, qui arrivent à Barry Group. Ç’a commencé il y a quelques années. Chaque année, on augmente. Je pense que l'année passée ils étaient 60. Là, cette année, c’est 80, et l’année prochaine ce sera encore probablement plus , estime le maire de Neguac, Georges Savoie, au cours d’une entrevue accordée lundi à l’émission La matinale, d’ICI Acadie.

Le maire de Neguac, Georges Savoie. Photo : Village de Neguac

La communauté, souligne-t-il, a besoin d’immigrants pour travailler aussi dans d’autres entreprises, dont des restaurants, des commerces de détail, des foyers de soins, alors que sévit une crise du logement.

De plus en plus, on s'apercevait qu’il y avait un manque de logement. Et là, la crise est là. Ce n'est pas demain, pas la semaine prochaine, c’est un problème de loger autant les immigrants que les gens locaux. Ces gens-là sont tous importants parce qu’on en a besoin pour nous donner des services , affirme M. Savoie.

Les travailleurs étrangers temporaires de Barry Group arrivent habituellement à ce moment de l’année et certains travaillent presque jusqu’à Noël, selon le maire. L’entreprise a réussi à trouver des maisons où les loger.

Ce qui fait que ce sont d’anciennes maisons que l’usine a dû [trouver] avec les propriétaires pour être disponibles pendant cette période-là de l’année pour les héberger, mais ils ne sont pas les seuls. Les commerçants, les propriétaires de commerces, ont dû faire l’achat de maisons pour héberger des travailleurs , indique Georges Savoie.

Neguac participe à des discussions avec d’autres intervenants dans l’espoir de trouver des moyens d’améliorer le logement et le transport local pour les travailleurs immigrants. Il faudra y travailler ensemble et trouver des solutions pour l’avenir , conclut le maire Savoie.

Avec les renseignements de l’émission La matinale