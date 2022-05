Inondations : des centaines de résidents de la Première Nation Peguis évacués

L’accumulation de glace à l’embouchure de la rivière Fisher avait provoqué des inondations cette fin de semaine.

Dimanche en soirée, les autorités locales ont publié sur Facebook un avis d’évacuation en raison de l’inondation qui constitue une urgence extrême .

Il y est également indiqué que, lundi matin, des équipes d’intervention seraient présentes pour venir en aide aux personnes à mobilité réduite ou incapable de se déplacer.

Située à 160 km au nord de Winnipeg dans la région d’Entre-les-Lacs, la Première Nation de Peguis est la plus importante de la province avec 11 000 membres et 4 800 personnes vivant dans la communauté.

Il y aurait 480 maisons entourées par les eaux, selon le chef Glenn Hudson.

C’est pire que l’inondation de 2011, qui était déjà énorme pour nous , a-t-il déclaré à Marcy Markusa, l’animatrice de l'émission matinale Information radio de CBC.

La région a reçu en moyenne entre 30 et 50 mm de précipitations durant la fin de semaine, alors que des pluies importantes et des chutes de neige avaient déjà saturé le sol, selon Transport et infrastructure Manitoba.

Des autobus transportent actuellement des résidents de la communauté vers Winnipeg, où ils seront logés dans des hôtels.

