Nipissing Ouest devra pourvoir un siège vacant au conseil municipal d’ici la fin juin

C’est ce qu’exige le ministre des Affaires municipales et du Logement, Steve Clark, dans un ordre publié selon la section 14 de la Loi sur les Affaires municipales.

Le ministre Clark nommera un facilitateur pour accompagner le conseil dans le processus de nomination d’un conseiller pour le quartier 7.

Le conseil pourrait choisir de nommer la personne qui avait terminé au 2e rang lors des élections en 2018, Norm Roberge, si ce dernier est intéressé.

Jeremy Séguin affirme avoir tenté, avant de démissionner, d'être « la colle » qui assure une certaine cohésion au sein du conseil, mais qu'il s'était heurté à un mur. Il remarque que le climat de travail s'est empiré depuis 2020. Photo : Avec l'autorisation de Jeremy Séguin

En entrevue, le directeur général de Nipissing Ouest, Jean-Pierre Barbeau, a expliqué que les élus pourraient aussi faire un appel de candidatures dans la communauté.

Jeremy Séguin est convaincu qu’au moins une personne manifestera son intérêt enfin le remplacer. Je connais bien des gens dans la région de Verner, des gens qui ont le cœur à la bonne place.

M. Séguin s’attend par ailleurs à beaucoup de changements au sein du conseil lors de la prochaine élection, en octobre.

Des pouvoirs que la province aurait pu utiliser plus tôt

En théorie, selon la Loi sur les municipalités de l’Ontario, les Municipalités ont 60 jours après la déclaration d’un siège vacant pour nommer un remplaçant ou organiser une élection partielle.

En 2020, le conseil municipal de Nipissing Ouest était dans une impasse, avec 4 élus préférant nommer quelqu’un directement alors que les 4 autres souhaitaient tenir une élection.

Aucun remplaçant n’a donc été choisi pour Jeremy Séguin et Verner est sans représentant à la table du conseil depuis plus de 650 jours.

Jean-Pierre Barbeau note que la Loi sur les municipalités de l'Ontario ne prévoit pas de conséquences si le délai de 60 jours n’est pas respecté.

Tout le monde que je connais dans le domaine municipal ne savait pas qu’il y avait des pouvoirs dans une autre loi, la Loi sur les affaires municipales , affirme le directeur général de Nipissing Ouest. C’était nouveau pour nous.

« J’ai fait le commentaire à la représentante du ministère que si c’était disponible "ce marteau" deux ans passés, ça aurait été préférable et ça aurait résolu beaucoup de problèmes ici à Nipissing Ouest. » — Une citation de Jean-Pierre Barbeau, directeur général de Nipissing Ouest

Ça aurait dû être fait avant , écrit Sue Chrétien, une résidente.

C’est ce que pense également l’ancien conseiller municipal de Verner M. Séguin. Je comprends que c’est une situation extrêmement complexe, mais je crois que le ministère aurait dû s’impliquer il y a plusieurs mois.

La Municipalité de Nipissing Ouest est composée de 8 quartiers, dont celui de Verner, à l'ouest de Sturgeon Falls. Il devrait donc y avoir 9 votes, avec celui de la mairesse qui peut briser les égalités. Photo : Radio-Canada / Sophie Houle-Drapeau

Depuis juillet 2020, le conseil s’est trouvé face à de nombreuses autres impasses en raison du nombre pair d’élus qui entraînent plusieurs votes à égalité.

M. Barbeau admet que les résidents du secteur de Verner ont pu avoir l’impression d’être délaissés, mais ajoute que ceux-ci ont continué d’être desservis par la municipalité malgré l'absence de représentation au conseil municipal.

[Il y a] le plan pour rectifier l’eau et les égouts à Verner. Il y a un gymnase qui se fait finalement comme c’est là , explique-t-il. On continue de faire le travail aux travaux publics.

C’est plutôt une affaire de fierté, d’avoir besoin d’une représentation, ajoute le directeur général.

Jeremy Séguin a continué de suivre assidûment les réunions du conseil municipal depuis sa démission. Il croit que plusieurs dossiers concernant Verner n’ont pas avancé aussi vite qu’ils auraient pu depuis deux ans.

Jeremy Séguin croit que le problème d'eau de Verner aurait été réglé plus rapidement sans les conflits au conseil municipal. Photo : Radio-Canada / Mathieu Grégoire

Il précise que ce sont l’ensemble des citoyens de Nipissing Ouest qui font les frais du dysfonctionnement du conseil.

MM. Séguin et Barbeau soulignent par ailleurs qu’il y a beaucoup d’histoires positives et de gens très impliqués dans la communauté.

Des observateurs provinciaux jusqu’en octobre

En plus de nommer un facilitateur pour la nomination d’un nouveau conseiller municipal, le ministère des Affaires municipales et du Logement assignera un personnel qui assistera à toutes les réunions du conseil municipal de Nipissing Ouest jusqu’aux prochaines élections générales municipales, en octobre 2022, à titre d’observateur.

Si la présence de quelqu’un du ministère a comme effet de calmer les divisions, j’apprécie ça , a déclaré Jean-Pierre Barbeau.

Le directeur général de Nipissing Ouest, Jean-Pierre Barbeau, était le seul employé de la Municipalité présent lors des plus récentes réunions du conseil. Photo : CBC/Erik White

Fin mars, le directeur général de la Municipalité a indiqué que le personnel municipal n'assistera plus aux réunions du conseil jusqu’à nouvel ordre, en raison du climat de travail.

Il envisage maintenant de ramener ses employés pour la réunion du 3 mars s’il y a un observateur. On va s’essayer. Si les procédures sont calmes et civiles, on va continuer avec notre personnel aux réunions.

« Mais si ça continue de la même façon, je ne vais pas exposer mes cadres à ce manque de fonctionnement. » — Une citation de Jean-Pierre Barbeau, directeur général de Nipissing Ouest

C’est la deuxième fois que le ministère des Affaires municipales et du Logement intervient cette année à Nipissing Ouest.

En janvier, le ministre Clark a menacé de dissoudre le conseil après l’annulation de plusieurs réunions par manque de quorum.

Après une certaine accalmie et la reprise des travaux du conseil pendant quelques semaines, les conflits ont repris de plus belle.

En avril, quatre conseillers ont déclaré qu’ils ne se présenteraient plus aux réunions, à l’exception de celles sur le budget, jusqu’à ce qu’ils puissent discuter avec l’avocat de la Municipalité.

Ils ont reçu une menace de poursuite de la part de la mairesse et d’un autre conseiller.