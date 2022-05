La communauté de Kitcisakik aura accès à l’électricité en 2025

À Kitcisakik, les résidences n'ont ni eau courante ni électricité.

Études, ingénierie et construction seront réparties dans une période de 3 ou 4 ans.

Le village situé dans la réserve faunique La Vérendrye collaborera dans l’élaboration du projet Animiki Ickote qui signifie électricité .

Les coûts de conception et de construction des équipements, qui seront connus plus tard, seront assumés entièrement par Hydro-Québec précise communiqué conjoint d’Hydro-Québec et de la communauté de Kitcisakik.

Le ministre Pierre Dufour, la PDG d'Hydro-Québec, Sophie Brochu, le chef de Kitcisakik Régis Penosway, le ministre responsable des Affaires Autochtones Ian Lafrenière et le chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, Ghislain Picard lors de l'annonce lundi. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Une ligne de transport de 25 kilovolts (kV) d’environ 70 kilomètres sera située entre le poste de Louvicourt et Kitcisakik. Le tracé pourrait longer la route 117.

Le projet d’électrification de notre village était attendu depuis longtemps par nos membres pour qui cela représente beaucoup , indique le Chef Régis Penosway du Conseil des Anicinapek de Kitcisakik dans le communiqué. Il souligne que l'accès à l'électricité améliorera la condition de vie des personnes qui habitent dans le village.

Un réseau local de distribution au sein de la communauté sera construit. L’adaptation des résidences des membres de la communauté sera soutenue par le Secrétariat aux affaires autochtones du Québec (SAA).

Plus de détails à venir.