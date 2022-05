L’Aïd al-Fitr sera désormais congé scolaire pour des écoles du sud de l’Alberta

Chaque année, de nombreux étudiants doivent s’absenter de l’école pour célébrer l'Aïd al-Fitr, qui marque la fin du jeûne du ramadan. À l’école secondaire Brooks Composite par exemple, environ un tiers des étudiants sont musulmans.

De nombreux élèves sont alors absents des salles de classe puisqu'ils sont avec leurs familles et leurs amis pour célébrer la fête musulmane. Une situation mise en lumière par un groupe d'élèves réunis dans le cadre d’un projet de recherche de Rahat Zaidia, professeure à l’École d’éducation Werklund de l’Université de Calgary.

Fondamentalement, nous avons commencé à parler de la nature des difficultés rencontrées par ces élèves , explique celle dont les recherches portent sur les liens communautaires et les minorités dans l’enseignement public.

Une équipe de l'école secondaire Brooks Composite a ainsi mis sur pied un groupe de discussion où les élèves provenant de minorités pouvaient parler de leurs expériences quotidiennes.

Le constat a été que le calendrier scolaire manquait d’inclusion, selon Joseph Octavious, agent de liaison pour les familles de nouveaux arrivants au conseil scolaire de Grasslands.

Nous avions le sentiment qu'une partie de la population ne se sentait pas représentée [...] ils voulaient que leur voix soit entendue , explique-t-il.

Michelle Veroba, directrice adjointe de l’école secondaire Brooks Composite, affirme que le jour de congé vise justement à créer un sentiment d'appartenance pour les élèves.

Plusieurs élèves du conseil scolaire de Grasslands ont d’ailleurs bien accueilli le changement apporté au calendrier scolaire. C’est notamment le cas d’Hikma Musa, qui se sent dorénavant incluse.

C’est comme si je pouvais appartenir à cet endroit , précise-t-elle.

Abdi Dawe, un élève de douzième année, estime quant à lui que ce nouveau congé lui procure un sentiment d’émancipation.

« J’ai été surpris, impressionné et reconnaissant », dit-il.

Tolu Ayeni, élève de douzième année à l’école Brooks Composite, a également fait pression pour un congé pour l'Aïd al-Fitr. Elle a commencé à en parler lors du Mois de l’histoire des Noirs, l’année dernière. D’après elle, il était possible de faire davantage pour honorer le mois en question.

« J'espère simplement voir une plus grande sensibilisation à de nombreux sujets différents [...] Voir plus de gens se sentir à l'aise pour avoir ces conversations et savoir qu'ils ont du soutien et qu'il y a des gens qui les appuient », dit-elle.