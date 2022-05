Vers la fin des croisières internationales à Trois-Rivières ?

Tout porte à croire que le port de Trois-Rivières pourrait prochainement voir accoster ses derniers navires de croisières internationaux. Aucune décision définitive n’a encore été prise, mais Innovation et Développement économique (IDÉ) Trois-Rivières songe à aider davantage les secteurs où les retombées économiques sont plus importantes.

Avec les différents partenaires impliqués, comme les chambres de commerce et Trois-Rivières Centre, IDÉ Trois-Rivières a cherché à connaître les retombées des croisières.

On a fait une première enquête qui a déterminé que non, les retombées économiques n’étaient pas celles que nous souhaitions et que le fait de devoir dépenser pour attirer ces croisières-là ne justifiait pas, n’avait pas un bon retour sur l’investissement , a expliqué Mario De Tilly, directeur général d’IDÉ Trois-Rivières, en entrevue à l’émission Toujours le matin.

Les retombées économiques sont estimées à 400 000 $ annuellement comparativement à 200 millions $ pour l’ensemble de l’industrie touristique pour la même période.

En 2022, 21 navires de croisière doivent s’arrêter au port de Trois-Rivières, dont seulement 9 internationaux. On trouvait la récolte relativement faible.

Les 12 autres sont des bateaux qui effectuent des croisières en eaux canadiennes. Ce type de croisière est là pour rester, a précisé M. De Tilly.

Une rencontre est prévue dans les prochaines semaines avec des représentants du milieu des croisières pour discuter de cette question. On est toujours là pour écouter, pour comprendre , mais tout porte à croire que la décision se dirige vers la fin des croisières internationales.

Est-ce qu’on n’est pas mieux de travailler sur les éléments qui nous permettent d’avoir une meilleure performance ? On est arrivé un peu à cette conclusion-là , a-t-il poursuivi.

Investir dans d’autres secteurs

Parmi les secteurs que Mario De Tilly identifie comme ayant une meilleure performance , l’événementiel qui attire des touristes de partout dans le monde, notamment le FestiVoix.

Le directeur général d’IDÉ Trois-Rivières parle également du tourisme d’affaires qui connait de bons moments actuellement.

On a un centre des congrès qui maintenant performe. C’est extraordinaire ce qui se passe. On est sold out pour au moins les 12 à 14 prochains mois. Ça amène un tourisme très différent.