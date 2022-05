Les filles autochtones retirées de leur famille subissent plus de violence

Une analyse de Statistique Canada révèle que les femmes inuites, métisses et des Premières Nations sont plus susceptibles d'être victimes d'agressions physiques ou sexuelles au cours de leur vie si elles ont été prises en charge par le gouvernement lorsqu'elles étaient enfants.

En réponse, des intervenantes de première ligne demandent plus de soutien pour les familles autochtones.

L'analyse, publiée récemment dans Juristat, a révélé que 81 % des femmes autochtones qui avaient été envoyées dans le système de protection de l'enfance avaient été agressées physiquement ou sexuellement au cours de leur vie.

Les femmes autochtones étaient aussi presque six fois plus susceptibles que les femmes non autochtones à avoir été prises en charge par le gouvernement lorsqu'elles étaient enfants.

Au Canada, 52,2 % des enfants en famille d'accueil sont autochtones, bien qu'ils représentent environ 7,7 % de la population totale d'enfants.

Des conséquences de la colonisation

L'analyse de Statistique Canada indique que la violence dans son ensemble est liée aux traumatismes historiques et continus de la colonisation et des politiques connexes visant à effacer les cultures autochtones et à démanteler les familles et les communautés autochtones .

Le rapport a révélé que d'autres caractéristiques, notamment la présence de handicap ou d'insécurité du logement, étaient également liées à une probabilité plus élevée de violence chez les femmes autochtones.

Darlene Okemaysim-Sicotte est une militante pour la cause des femmes et filles disparues et assassinées depuis de nombreuses années. Photo : Radio-Canada / Madeline Kotzer

Darlene Okemaysim-Sicotte est coprésidente d'Iskwewuk E-wichiwitochik, qui signifie femmes marchant ensemble en cri. Le groupe établi à Saskatoon soutient les familles de femmes disparues depuis près de deux décennies.

Mme Okemaysim-Sicotte a parlé avec de nombreuses femmes de la façon dont la violence a imprégné leur vie d'enfants pris en charge.

Leurs expériences de traumatismes et de violence ont commencé jeunes en étant enlevées à leur famille puis placées dans des foyers d'accueil abusifs , a-t-elle déclaré.

Si au Canada, 52,2 % des enfants en famille d'accueil sont autochtones, ils représentent 90 % des 10 000 enfants pris en charge au Manitoba. Une situation dénoncée par la protectrice des familles autochtones de l'Assemblée des chefs du Manitoba, Cora Morgan.

« L'acte le plus violent qu’on puisse faire à une femme est de lui retirer son enfant. » — Une citation de Cora Morgan, protectrice des familles autochtones de l'Assemblée des chefs du Manitoba

Un appel à l’action

Cette publication souligne le besoin urgent d'actions immédiates de la part de tous les gouvernements pour prévenir de nouvelles violences contre les femmes, les filles et les personnes (LGBTQ2S+) autochtones , a expliqué, par courriel, Hilda Anderson-Pyrz, présidente du National Family and Survivors Circle.

Son organisme rassemble des femmes autochtones de différents horizons pour élaborer un plan national en réponse à l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

Cette enquête avait permis d’entendre les témoignages de nombreuses personnes qui ont subi de la violence et une perte d'identité pendant qu'elles étaient prises en charge. Elles ont également raconté comment elles ont été considérablement blessées lorsque leurs propres enfants leur ont été enlevés.

Selon Mme Anderson-Pyrz, il existe des preuves que de nombreuses femmes et filles autochtones disparues ou assassinées ont été retirées de leur famille alors qu'elles étaient enfants, ce qui a entraîné un traumatisme et une déstabilisation conduisant à une probabilité plus élevée de subir des violences.

En 2020, le gouvernement fédéral a adopté une loi donnant aux communautés autochtones l'autorité de gérer leurs propres services à l'enfance.

Avec des informations La Presse Canadienne et de CBC