Sherbrooke demande de ranger sa tondeuse en mai

Sherbrooke fera de même dans ses espaces verts durant tout le mois de mai.

La présidente de la Commission de l’environnement et de la mobilité à la Ville de Sherbrooke, Joanie Bellerose, explique également que la tonte de pelouse nuit aux petits invertébrés, et entraîne une prolifération a des vers blancs et des plantes indésirables.

Elle soutient qu’il faut revoir les façons de faire.

Les pelouses sont des écosystèmes de faible biodiversité. Plus on intensifie la tonte, plus elle devient faible , explique Mme Bellerose

À Sherbrooke, la tonte sur les terrains municipaux sera reportée à la mi-mai et celle dans les parcs en juin.

Il y a des exceptions pour les plateaux sportifs et autour des piscines , nuance-t-elle.