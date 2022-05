Incendie à Mashteuiatsh : des fermetures et des déplacements de services

Un incendie a causé des dommages dans l’aréna de la communauté de Mashteuiatsh samedi soir, obligeant le transfert de certains services et même la fermeture du centre Amishkuisht.

Selon le site Internet de la communauté, l’incendie a causé des dommages importants principalement dans le garage de la surfaceuse et au toit de l’édifice. La fumée occasionnée s’est répandue vers le centre de santé et les écoles. On ne dénombre aucun blessé , peut-on également lire.

Des travaux de nettoyage vont s’amorcer deux jours après l’incendie. Certains services seront offerts dans d’autres lieux pendant les travaux.

Le centre de santé, incluant les services de la protection de l’enfance et de la jeunesse, sera fermé ce lundi.

Les activités de la maison de la famille Shaputuan Puamun seront relocalisées au centre Miluelimun.

Le centre Amishkuisht, qui regroupe l’aréna, le gymnase, la salle communautaire, le prêt d’équipements ainsi que la bibliothèque demeurent fermés jusqu’à nouvel ordre.

Les écoles Amishk, Kassinu Mamu, le Centre Nipimishkan et le développement de la main-d’œuvre seront fermés le 2 mai en raison de ces travaux de nettoyage.

Le service de garde de l’école Amishk sera disponible, mais il est offert au pavillon des arts et des traditions du site Uashassihtsh exceptionnellement.