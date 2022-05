Élection en Ontario : les libéraux promettent le transport en commun à 1 $

À l'heure actuelle, prendre le métro, l'autobus ou le tramway à Toronto coûte 3,25 $ pour un aller simple (tarif pour les adultes). Le tarif en argent est de 3,75 $ à Ottawa.

Le coût du train de banlieue à Toronto est encore plus élevé, font valoir les libéraux, qui affirment qu'un banlieusard d'Oakville qui prend le train GO pour venir voir un match des Blue Jays dans la Ville Reine épargnerait près de 20 $ sur son aller-retour grâce à leur promesse.

M. Del Duca s'engage aussi à réduire le coût des laissez-passer mensuels à 40 $.

Ces réductions de tarif s'appliqueraient jusqu'en janvier 2024.

M. Del Duca explique dans un communiqué que son objectif est de réduire la congestion routière et les émissions de gaz à effet de serre, en plus de rendre la vie plus abordable pour les familles ontariennes .

Les libéraux affirment que leur promesse entraînerait une réduction de 400 000 véhicules par jour sur les routes.

« Avec les conservateurs de Ford, l'Ontario va gaspiller des milliards pour une autoroute qui ne sera pas terminée avant une décennie et qui ne réduira pas le temps de déplacement. Avec notre plan du Parti libéral, les gens vont obtenir du répit immédiatement dans leurs déplacements et pour leur portefeuille. » — Une citation de Steven Del Duca, chef des libéraux

Ce dernier décoche une flèche à l'endroit du premier ministre Doug Ford qui avait promis de la bière à 1 $ en 2018, une promesse qui n'avait pas fait long feu. Plutôt que la promesse brisée de la bière à 1 $ de Doug Ford, nous allons offrir des déplacements à 1 $ pour tous les usagers du transport en commun , lance-t-il.

Promesse coûteuse

La promesse coûterait 710 millions de dollars en 2022-2023 et 1,1 milliard l'année suivante, estiment les libéraux.

Le parti explique qu'il financerait les réseaux locaux de transport en commun pour ne pas qu'ils subissent une perte de revenus en réduisant les tarifs à 1 $.

Le service d'Ontario Northland serait aussi inclus.

Par ailleurs, les transports publics seraient gratuits pour les anciens combattants.

Les libéraux promettent aussi d'investir 375 millions de plus par année dans le transport en commun en Ontario, afin d'accroître le nombre de circuits et la fréquence du service, notamment.