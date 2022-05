L’Océanic affrontera les Seadogs en première ronde des séries

L'Océanic de Rimouski s'est incliné 6 à 2 face aux Remparts de Québec, dimanche après-midi. L'équipe rimouskoise termine ainsi sa saison régulière avec 33 victoires et 75 points, ce qui la place au 6 e rang de l'Association Est.

L'équipe se mesurera donc aux Seadogs de Saint-Jean en première ronde des séries éliminatoires.

Lors du dernier match de la saison régulière, dimanche, l'avantage numérique a bien servi les Remparts qui ont compté deux de leurs trois premiers buts avec un joueur en plus.

L'Océanic a tenu le coup jusqu'à la quinzième minute de la deuxième période, moment où les Remparts ont porté la marque à 3 à 1. L'équipe rimouskoise aurait pu revenir dans le match lors d'un avantage numérique en début de 3e engagement, mais en vain.

L''entraîneur-chef, Serge Beausoleil, estime que son équipe aurait pu faire mieux.

« On n'a pas compétitionné comme on aurait dû le faire. À 3-1, il y a encore un match, on l'a prouvé maintes fois cette année. Les gars n'avaient pas l'énergie pour compétitionner, ce qui est un peu triste, mais compréhensible en même temps. » — Une citation de Serge Beausoleil, entraîneur-chef de l'Océanic

L'ancien premier choix de l'Océanic, Zachary Bolduc, a d'ailleurs profité de sa visite à Rimouski pour récolter un tour du chapeau et une passe. Son compagnon de trio, Théo Rochette, a accumulé un but et trois aides.

L'entraîneur-chef de l'Océanic, Serge Beausoleil (archives) Photo : Radio-Canada / Julie Tremblay

Pour l'Océanic, Alexander Gaudio a porté le pointage à 2 à 1 avant la fin de la première période et Alex Drover a marrqué l'autre but en fin de partie.

Serge Beausoleil a mentionné avoir mieux aimé la performance de son équipe vendredi dans la défaite de 4 à 3 à Québec.

Aujourd'hui, ce n'est pas un match dont je vais faire l'apologie , a-t-il dit.

A partir de jeudi, les Rimouskois affronteront en première ronde éliminatoire les Seadogs de Saint-Jean, qui sont troisièmes au classement dans l'Est, et l'équipe hôte de la Coupe Memorial en juin.

D'après les informations de René Levesque