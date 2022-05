Le Drakkar de Baie-Comeau en séries éliminatoires

Le Drakkar de Baie-Comeau a confirmé sa place en séries éliminatoires grâce à une victoire de 8 à 4 contre les Saguenéens de Chicoutimi dimanche après-midi au Centre Henry-Leonard. Le capitaine Jacob Gaucher a obtenu la première étoile, avec un but et trois mentions d'aide.

Les 16 meilleures équipes au classement général se rendent aux séries éliminatoires de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). L’équipe de Baie-Comeau occupait le 16e rang depuis plusieurs semaines.

« On s’est battu jusqu’à la fin. » — Une citation de Jacob Gaucher, capitaine du Drakkar de Baie-Comeau

Le Drakkar devait absolument gagner son dernier match de la saison puisque les Tigres de Victoriaville avaient battu les Huskies de Rouyn-Noranda. Les deux équipes sont à égalité dans le classement avec 57 points, mais Baie-Comeau a une victoire de plus en temps réglementaire ou en prolongation, ce qui lui confère la 16e position.

C’est sûr qu’on a eu des hauts et des bas, comme toute jeune équipe. On peut être fiers de l’effort qu’on a donné , a lancé le capitaine Jacob Gaucher en conférence de presse après le match.

Un début de série sur la route

Les séries éliminatoires de la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec débutent le jeudi 5 mai. Baie-Comeau s'opposera au Phoenix dans une série 3 de 5 qui débutera jeudi à Sherbrooke.

« L’important c’est de participer à la danse. On a cette opportunité-là, après ça c’est à nous de faire avec. » — Une citation de Jean-François Grégoire, entraîneur-chef de l’équipe

Après une saison compressée en raison de la COVID-19 et plusieurs joueurs blessés, cet accès aux séries est un soulagement pour l’entraîneur-chef Jean-François Grégoire.

Il y a eu de l’adversité, il y a eu les blessures, il y a eu la COVID, des suspensions… Aujourd’hui, c’était la première fois qu’on avait notre équipe au complet […]. Rentrer dans les séries avec tout notre line-up, ça va être très plaisant , a-t-il lancé en conférence de presse.

Les joueurs aussi se sentent prêts pour les séries éliminatoires, confirme Jacob Gaucher. Peu importe l’équipe, on a une mission, on veut créer la surprise, que ce soit Sherbrooke ou n’importe qui. On sait que c’est une très bonne équipe et on va se préparer en conséquence , a affirmé le capitaine.

De son côté, l’Océanic de Rimouski se rendra à Terre-Neuve-et-Labrador affronter les Sea Dogs de Saint-Jean pour le début des séries de la LHJMQ.