Revenu Canada prolonge ses offres d’emplois en télétravail en Estrie

L’Agence du revenu du Canada (ARC) recrute en dehors des grands centres et prolonge ses offres d’emplois pour deux semaines.

Des contrats de deux ans sont offerts en télétravail pour les personnes qui restent à plus de 80 kilomètres d’un bureau de l’ARC.

Le sous-commissaire de la région du Québec pour l'Agence du revenu du Canada, Mark Quinlan, soutient que peu de candidatures de l'Estrie ont été reçues.

Nous n’avons pas reçu beaucoup de candidatures dans les Cantons de l’Est. Nous en avons en Abitibi et sur la Côte-Nord. Nous laissons jusqu’au 16 mai pour appliquer , confirme M. Quinlan.

Il mentionne que l’ARC demeure en perpétuel recrutement.

Avant la pandémie, nous exigions un travail au bureau. Nous avons établi ce projet pilote pour offrir des contrats de deux ans où nous allons permettre le télétravail à temps plein. On se permet d'aller recruter là où nous n'avons jamais recruté. Les gens de Lac-Mégantic, Lac-Brome ou Mansonville qui sont plus éloignés de Sherbrooke sont entre autres invités à appliquer sur les postes disponibles , explique Mark Quinlan.

Ce sont des emplois de services à la clientèle qui sont offerts.

Les salaires et avantages sociaux sont avantageux. Nous recherchons des profils de personnes bilingues, Internet haute vitesse et d'avoir un diplôme d’études secondaires et d’être doublement vacciné , énumère Marc Quinlan.

« Nous allons déterminer si le télétravail à long terme peut faire partie des options. Nous pourrions par la suite étendre le télétravail à plus d’emplois. » — Une citation de Mark Quinlan, Revenu Canada

Le projet-pilote sera analysé à la fin des deux années.