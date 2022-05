Une pétition pour une meilleure réglementation des soins de beauté à l’Î.-P.-É.

L'organisme a lancé une pétition en ligne pour que tous les fournisseurs soient tenus d'obtenir un permis et de respecter les mêmes normes minimales en matière de formation professionnelle, explique la présidente de l’organisme, Shelley Bell.

Les coiffeuses doivent déjà obtenir un permis. Leur association propose que cela devienne aussi obligatoire pour les barbiers, les techniciennes en pose d'ongles ou de cils et les esthéticiennes. Ces personnes travaillent près des yeux de leurs clientes et elles manipulent des produits chimiques et de la cire chaude qui peuvent être dangereux s’ils sont employés de façon inappropriée.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Shelley Bell, présidente de l’association des coiffeuses de l'Île-du-Prince-Édouard, demande au gouvernement de réglementer tous les fournisseurs de soins de beauté dans la province. Photo : Radio-Canada / Hannah Bryenton

En l’absence de permis obligatoire, n’importe qui peut ouvrir un salon de beauté et il n’y a aucun moyen de le réglementer, estime Mme Bell. L’industrie connaît une forte croissance dans la province et il faut mieux la réglementer, ajoute-t-elle.

La directrice générale de l’association, Sherri Runighan, dit avoir reçu des commentaires positifs au sujet de la pétition, y compris de la part d’esthéticiennes. Il ne s’agit pas de faire perdre son gagne-pain à qui que ce soit, explique-t-elle. La pétition a pour but de sensibiliser le public et d’obtenir l’appui des fournisseurs de soins de beauté.

Mme Runighan dit recevoir parfois des plaintes du public qu’elle transmet au ministère de la Santé et du Mieux-être parce que l’association n’a pas les moyens de les traiter elle-même.

L'esthéticienne Erin Ward, à Charlottetown, estime aussi que tous les fournisseurs de soins de beauté et leur clientèle devraient être protégés par une réglementation.

Les règles actuelles

Le ministère de la Santé et du Mieux-être explique qu’il n’y a aucune réglementation pour les services personnels . Mais des inspecteurs vérifient régulièrement les établissements où les services les plus risqués sont offerts, c'est-à-dire ceux qui comprennent le perçage de la peau.

Les inspections ont lieu en vertu des lignes directrices sur les établissements de services personnels et qui relèvent de la loi sur la santé publique, précise le ministère.

Les lignes directrices comprennent des normes qui aident les fournisseurs de soins de beauté à prévenir des problèmes, par exemple des infections de la peau, que leurs services pourraient causer.

Si les inspecteurs constatent des lacunes, ils offrent les renseignements et les directives pour les résoudre, assure le ministère de la Santé et du Mieux-être.