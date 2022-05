Un groupe de citoyens s’inquiète du projet de la Défense nationale à la pointe Hartlen

Tony Rusinak et ses voisins marchent à la pointe Hartlen dans Eastern Passage, en prenant des photos de chaque oiseau, insecte et arbre qu'ils voient.

Les photos font partie d'une campagne environnementale visant à trouver, identifier et enregistrer autant d'espèces que possible dans la région.

« Nous n'essayons pas d'aller à l'encontre de l'armée. Nous voulons protéger la pointe Hartlen, c'est tout! » — Une citation de Tony Rusinak, résident de Eastern Passage

La côte rocheuse, la forêt et les broussailles de la pointe Hartlen appartiennent au ministère de la Défense nationale. Un centre d'essaie de 64 millions $ doit y être construite l'année prochaine.

L'installation servira à tester les systèmes de combat, de navigation et de communication des nouveaux navires de combat de surface canadiens (CSC).

Un porte-parole du ministère de la Défense nationale dit que bien que la zone soit une propriété privée, le ministère a souvent autorisé les résidents à utiliser les terres du MDN à la pointe Hartlen pour l'observation des oiseaux, la randonnée et d'autres activités .

La pointe Hartlen est le futur site d'une installation d'essai de systèmes de navires de guerre. Photo : Google Maps

Tony Rusinak affirme que la région est écologiquement diversifiée et unique. Lui et plus de 100 habitants de la région ont formé un groupe Facebook pour partager leurs préoccupations concernant le projet et ils organisent une réunion communautaire lundi.

Je suis préoccupé par les centaines de milliers d'oiseaux migrateurs qui viennent ici chaque année , partage Tony Rusinak. Il y a beaucoup d'animaux sauvages aussi beaucoup d'activités récréatives et d'activités de pêche.

Bonnie Wilczynski et Craig Hartlen sont l'une des familles inquiètes qui vivent près de la côte.

Bonnie Wilczynski croit que la communauté n'a pas été bien informée du projet et des répercussions. Elle admet qu’il y a eu une réunion en mars, mais plusieurs de ses questions sont restées sans réponse.

Une grande partie du projet qui doit aller de l'avant n'a pas été expliqué aux résidents , selon elle.

Craig Hartlen dit qu'il a vécu dans la région toute sa vie et qu'il est maintenant pêcheur de homard.

C'est là que nous pêchons quotidiennement. Personne n'a eu de contact avec qui que ce soit dans l'industrie de la pêche , dit-il. Il se demande s’il va pouvoir continuer de pêcher une fois que les tests commenceront et surtout si le homard va rester dans le coin.

Des membres de la communauté traversent la pointe Hartlen. Photo : Radio-Canada / Jeorge Sadi

Le but c’est de protéger un endroit extraordinaire , dit Tony Rusinak.

Il n'en reste plus beaucoup. Et une fois qu'ils sont partis, ils sont partis.

Il dit que la communauté n’essaie pas d'arrêter la construction, mais elle a des demandes. Elle veut une communication claire et un rapport détaillés sur les impacts du projet.

Tony Rusinak espère aussi que les gens auront encore accès au littoral après la construction de l'installation.

Réponse du MDN

Andrée-Anne Poulin, porte-parole du ministère de la Défense nationale, dit qu’il est trop tôt pour déterminer l'accès public dans le futur.

Elle ajoute que des études environnementales sont en cours pour mieux comprendre comment nous pouvons compenser tout impact potentiel à la pointe Hartlen .

Andrée-Anne Poulin assure que le ministère continuera de consulter la communauté au sujet du projet. Une autre séance d'engagement communautaire aura lieu à l'automne une fois l'évaluation environnementale terminée.