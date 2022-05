Plus de 5,5 millions de personnes ont fui l’Ukraine depuis le début de la guerre

Le flot d’Ukrainiens qui sont partis de leur pays a cependant diminué nettement entre mars et avril. Presque 3,4 millions de personnes ont émigré en mars, tandis que tout juste 1,5 million d’autres les ont imitées le mois dernier.

La Pologne trône toujours au sommet de la liste des pays ayant accueilli le plus de réfugiés. En date du 1er mai, plus de 3 millions d’Ukrainiens et d’Ukrainiennes s’y sont rendus, montrent les plus récentes données du Haut Commissariat.

C’est bien plus que le deuxième État qui figure sur cette liste, la Roumanie, avec 825 000 Ukrainiens accueillis.

Vers des pertes de dizaines de millions de tonnes de céréales, dit Zelensky

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a prévenu lundi que le blocus russe imposé aux ports ukrainiens sur la mer Noire pourrait entraîner la perte de dizaines de millions de tonnes de céréales, ce qui pourrait déclencher une crise alimentaire susceptible d’affecter l’Europe, l’Afrique et l’Asie.

La Russie, qui contrôle la mer Noire, ne laisse ni entrer ni sortir les navires , a déclaré Volodimir Zelensky lors d’une entrevue accordée au magazine d’information télévisé australien 60 Minutes.

La Russie veut bloquer complètement l’économie de notre pays , a-t-il ajouté. L’Ukraine est l’un des principaux producteurs et exportateurs mondiaux de produits agricoles, en particulier de céréales.

Par ailleurs, l’armée ukrainienne a souligné lundi matin être parvenue à détruire deux bateaux patrouilleurs russes, près de l’île aux Serpents, en mer Noire, devenue symbole de la résistance ukrainienne depuis le début de l’invasion des forces de Moscou le 24 février.

Deux bateaux russes de classe Raptor ont été détruits aujourd’hui près de l’île aux Serpents , a écrit sur Facebook le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Valeri Zaloujny, dans un message accompagné d’une vidéo où l’on aperçoit deux bateaux touchés par deux missiles distincts.

Bayraktar fonctionne , s’est-il félicité, révélant donc l’usage dans ces deux frappes de ce drone de combat développé en Turquie. Moscou n’a pas confirmé l’information de son côté.