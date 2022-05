1er Mai : marches à Toronto et Sudbury pour les travailleurs

Des milliers de travailleurs essentiels, de dirigeants syndicaux et de membres d'organisations communautaires se sont rassemblés dimanche après-midi à plusieurs endroits du centre-ville de Toronto, y compris à Queen's Park, pour des rassemblements visant à attirer l'attention sur les problèmes qui touchent les travailleurs en ce 1er mai.

Une marche a aussi eu lieu à Sudbury, dans le Nord de l’Ontario.

Pour des congés de maladie payés

Gaibrie Stephen, un médecin urgentiste qui s'est entretenu avec CBC News à Grange Park, à Toronto, a déclaré que la pandémie a un fort impact chez les travailleurs de la santé.

Gaibrie Stephen affirme que les travailleurs de la santé doivent avoir de meilleures conditions. Photo : Radio-Canada / CBC News

Les travailleurs se battent depuis longtemps pour des jours de maladie payés, nous savons que c'est une mesure de base qui améliore la santé des gens , a déclaré le Dr Stephen.

Je suis ici pour parler aux gens des jours de maladie payés parce que je sais que lorsque je dis aux gens qu'ils doivent se mettre en quarantaine ou qu'ils doivent prendre un congé parce qu'ils se sont cassés un bras, [souvent ces gens risquent de] perdre leur emploi ou même finir dans la rue.

Un rassemblement à Sudbury

Du côté de Sudbury, une coalition de syndicats, d'organismes communautaires et d’étudiants s’est réunie. Celle-ci réclamait, entre autres, de meilleurs salaires pour les travailleurs.

La manifestation du 1er Mai à Sudbury. Photo : Radio-Canada / Francis Beaudry

Des représentants du syndicat de l'Université Laurentienne, des professeurs licenciés et des étudiants sont aussi présents pour réclamer le retour des professeurs et la fin des compressions budgétaires.

Les manifestants présents au centre-ville de Sudbury ont aussi fait des demandes dans le but d’avoir des meilleures conditions pour le milieu culturel et les artistes et pour privilégier des collaborations avec les communautés autochtones.

Justice climatique

Plusieurs rassemblements ont eu lieu dimanche à Toronto. Entre autres : une manifestation conjointe des travailleurs pour la justice climatique, une manifestation pour la justice pour les travailleurs de Peel, un rassemblement pour dénoncer le premier ministre Doug Ford organisé par la Coalition ontarienne de la santé, et une manifestation de travailleurs philippins.

Monieya Jess, une travailleuse migrante de la Jamaïque, a déclaré qu'elle est actuellement au chômage après avoir quitté son emploi en raison des mauvaises conditions de travail.

Mme Jess affirme qu'elle a rejoint la manifestation conjointe de la justice climatique et des travailleurs pour demander un statut pour tous .

Je suis une ancienne ouvrière agricole. Je travaillais dans une ferme et les conditions étaient vraiment mauvaises, alors j'ai décidé d'arrêter d'y travailler parce que ce n'est pas bien pour nous, les humains , a-t-elle déclaré à CBC News.

La tâche est vraiment difficile. [...] Quand vous allez vous coucher pour dormir, vous avez encore mal. Vous demandez à aller chez le médecin, et ils refusent. Alors, j'ai décidé de partir.

Des élections axées sur les travailleurs

Pendant ce temps, des centaines de travailleurs se sont rassemblés à Queen's Park dans le cadre du rassemblement de la Fédération du travail de l'Ontario.

Selon la FTOFédération du travail de l'Ontario , l'action fait partie d'une mobilisation à l'échelle de la province pour exiger un programme axé sur les travailleurs d'abord, et s'assurer que les questions qui comptent le plus pour les travailleurs et leurs familles soient sur la table lors des élections provinciales du 2 juin.

Aujourd'hui, dans chaque région de la province, nous nous rassemblons pour montrer ce qui est possible , a déclaré Patty Coates, présidente de la FTOFédération du travail de l'Ontario .

La Journée internationale des travailleurs tombe cette année la veille du début de la campagne électorale provinciale.

Nous nous assurons que les questions relatives aux travailleurs sont sur la table , a déclaré Mme Coates.

Nous avons besoin d’améliorations dans cette province. Cela signifie un salaire minimum horaire de 20 $, un travail décent, des logements abordables, des jours de congé de maladie payés permanents, des services publics bien financés, un soutien au revenu vivable pour tous, la justice climatique, le statut pour tous et la fin du racisme et de l'oppression.

Avec des informations de Andréane Williams, Francis Beaudry et CBC News