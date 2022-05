Transports en commun : des villes de l’Ouest canadien envisagent des téléphériques

Des résidents et visiteurs pourraient un jour utiliser des téléphériques pour traverser des rivières de deux villes du centre de l'Alberta. Un téléphérique urbain de 350 mètres, également appelé télécabine, a été proposé pour relier le quartier des affaires de Red Deer à l'étang Bower.

À Red Deer, c'est très simple. Il y a deux stations. Cela traverse la rivière Red Deer , a déclaré Jeffrey Hansen-Carlson, président de Prairie Sky Gondolas, qui a annoncé vouloir investir 25 millions de dollars dans ce projet.

Prairie Sky Gondolas souhaite également créer un téléphérique au-dessus de la rivière Saskatchewan Nord entre le centre-ville d’Edmonton et l'avenue Whyte, une rue populaire avec des bars, des restaurants et des magasins.

Des évaluations géotechniques et environnementales sont en cours et les commentaires du public sont recueillis lors de réunions avec des communautés autochtones et d'autres communautés intéressées par le projet.

Ces deux projets à Red Deer et Edmonton font partie de nombreux autres projets proposés à travers l'Amérique du Nord pour offrir un moyen de déplacement au-dessus de voies navigables ou pour faire monter des touristes en montagne.

Steven Dale, un urbaniste et créateur du site The Gondola Project, explique que l'intérêt pour des téléphériques urbains ne cesse de croître.

« Il y a cinq ans, la grande majorité de mon activité était en dehors de l'Amérique du Nord. Aujourd'hui, c'est probablement 85 à 90 % en Amérique du Nord. » — Une citation de Steven Dale, urbaniste et créateur du site The Gondola Project

Steven Dale assure que des villes ont commencé à réaliser que les téléphériques peuvent être moins chers que les autres transports en commun, qu'ils peuvent être construits en moins de temps et qu'ils peuvent être utilisés pour déplacer rapidement les gens d'un endroit à un autre.

Toulouse, Grenoble et Paris en France ont pleinement intégré des téléphériques dans leurs réseaux de transport en commun, remarque-t-il.

Un projet à Burnaby, en Colombie-Britannique

Une idée similaire est envisagée à Burnaby, en Colombie-Britannique, où le conseil municipal a approuvé en janvier l’idée d’un téléphérique reliant le SkyTrain à l'Université Simon Fraser.

« Le projet de téléphérique créera une option de transit sûr et fiable pour les résidents de Burnaby voyageant à destination et en provenance de la montagne Burnaby », avait alors expliqué le maire Mike Hurley dans un communiqué.

Le projet s'inscrit dans la vision décennale du conseil qui guide les priorités et investissements dans le transport en commun.

Il y a déjà des téléphériques dans l'Ouest canadien pour les touristes et les skieurs, mais d'autres sont envisagés dans les villes montagneuses de Banff et de Canmore. Les promoteurs veulent construire des téléphériques qui transporteraient les gens au sommet des montagnes depuis les lotissements urbains.

À Canmore, une proposition de téléphérique au Silvertip Resort est présentée au public jusqu'à la mi-juin pour fixer les modalités d'un examen environnemental. Le projet relierait la station au sommet du mont Lady MacDonald.

En 2019, un projet de téléphérique pour emmener les skieurs et les randonneurs de Banff au sommet de la station de ski du mont Norquay avait été rejeté par Parcs Canada.

Les propriétaires de la station ont cependant déclaré au conseil municipal de Banff en août dernier qu'ils espèrent toujours construire une version plus petite qui irait de la ville à la base de la montagne.