Du gin grâce à l’économie circulaire à Victoriaville

Amateurs de spiritueux québécois, Sébastien Roy, Mathieu Provencher et Ken Bouffard ont fondé l’entreprise. De l'embouteillage, en passant par le bouchonnage et le scellage, jusqu'à l'étiquetage, chaque étape est motivée par une mission. Chacune des décisions qui sont prises dans la coopérative sont pour avoir un impact positif sur l’humain et la collectivité , lance Sébastien Roy.

L’entreprise valorise les résidus de canneberges d'un producteur de jus local, autrement, les pépins et la pulpe se retrouveraient à la poubelle. Dans le fond, dans un 1000 litres de gin, on met 66 kilos de ces pépins-là pour aromatiser notre gin , explique M. Provencher.

« C’est un peu comme un cœur de pomme, ce n’est pas vrai que c’est quelque chose de plus bon. Il reste encore de la saveur. » — Une citation de Sébastien Roy, membre fondateur de Distillerie Euclide

Les boîtes pour expédier les produits viennent également du géant Cascades, une entreprise québécoise implantée dans la région. On les achète, mais on voulait sauver au moins les coûts de transport. On a la chance de les avoir quasiment comme voisin donc c’était tout normal , affirme l’un des membres fondateurs de la distillerie, Ken Bouffard.

Les trois amis ont fondé une coopérative de travailleurs. La destinée de l'entreprise revient à ces travailleurs et non à un actionnariat majoritaire , mentionne M. Roy. Selon eux, ce modèle d'affaires leur permet une grande liberté d'agir et d'aider. Dans notre axe de responsabilité sociale, on va embaucher des gens avec des difficultés pour nous aider à monter des boîtes par exemple, des tâches qui sont simples. C'est une façon pour nous de redonner à la collectivité , affirme l’entrepreneur.

« On s’est rendu compte assez rapidement que dans notre région de Victoriaville, on n'avait pas ce genre d’offre là », a raconté Sébastien Roy. Photo : Radio-Canada / Alexis Tremblay

Une entreprise à l'image de ses fondateurs

Le triangle de la distillerie vise à représenter cette synergie entre l'entreprise, l'environnement et la communauté, mais il a également une valeur sentimentale. Moi, Mathieu et Ken, on est des amis, on est des voisins. Moi et Mathieu sommes immédiatement voisins, Ken juste en face donc à vol d'oiseau, ça fait un triangle , explique M. Roy. Quant à la mention Euclide, elle se rapporte aux fondations de la mathématique et à l'addition des décisions qui sont prises au sein de l'entreprise.

