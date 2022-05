Les défenseurs des travailleurs jugent la hausse du salaire minimum insuffisante

Désormais au Québec, le salaire minimum est de 14,25 $ de l’heure. Des groupes de défense des droits des travailleurs et des syndicats considèrent qu’une rémunération de 18 $ de l’heure serait plus adaptée pour permettre aux plus bas salaires de vivre décemment compte tenu de l’inflation et de l’envolée des prix.

300 000 travailleurs concernés par cette revalorisation salariale

Si on regarde 14,25 de l’heure pour quelqu’un qui travaille à temps plein, c'est impossible avec la hausse du logement, de l'alimentation et de l’essence , affirme François Proulx-Duperré, du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches-CSN.

Selon le ministère du Travail, environ 300 000 personnes sont touchées par la hausse du salaire minimum.

Dans 60 % des cas, il s’agit de jeunes âgés de 15 à 24 ans, d'après une étude de la de la Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques à l'Université de Sherbrooke.

C’est dans les secteurs du commerce et de l’hôtellerie-restauration que ces employés payés au salaire de base sont les plus représentés. En majorité, toujours d’après les données de cette étude, ils travaillent à temps partiel.

Avec les informations d'Audrey Paris