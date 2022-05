De l’art culinaire et visuel pour venir en aide à l’Ukraine

Donna Piasta fait de l’art culinaire et sa fille Audra Balion se passionne pour l’art visuel.

Le tout a débuté, pour Donna Piasta, avec des mini gâteaux au fromage vendus lors de collectes de fonds pour la troupe de danse ukrainienne Sonichiko.

Alors que la pandémie a déjà eu raison de la troupe de danse, elle et sa fille Audra Balion se sont mises ensemble pour une autre mission, celle d'amasser des fonds pour le conflit en Ukraine.

Les montants récoltés grâce à la vente des gâteaux au fromage sont acheminés à la Croix rouge canadienne, qui les envoient ensuite en Ukraine.

Jusqu'à présent, la pâtissière affirme avoir envoyé environ 300 $ en Ukraine.

Donna Piasta affirme que toute aide est essentielle et que cela lui permet de renforcer les liens avec ses proches.

« Cela me permet, en quelque sorte, de me rapprocher d’eux. Je veux qu’ils sachent que nous sommes là pour eux et que nous faisons tout en notre pouvoir pour les aider. »