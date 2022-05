Kyle Connor aide les Jets de Winnipeg à triompher lors du dernier match de la saison

Connor a touché la cible à 9 : 05 du troisième engagement, couronnant la remontée des Jets. Les partisans ont offert une ovation à leur équipe à la suite de sa quatrième victoire consécutive.

Morgan Barron, Blake Wheeler et Dominic Toninato ont aussi fait mouche pour les Jets, qui vont rater les séries, mais qui ont été parfaits en quatre parties à domicile pour conclure la campagne.

Le gardien Eric Comrie a stoppé 27 rondelles à son 19e match cette saison. Il a été l'adjoint de Connor Hellebuyck.

Alex Wennberg a récolté un but et une aide pour le Kraken. Daniel Sprong et Riley Sheahan ont aussi fait bouger les cordages dans une cause perdante.

Chris Driedger a bloqué 23 rondelles pour la formation de Seattle, qui a terminé sa saison inaugurale avec une fiche de 27-49-6.