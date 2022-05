Manifestations de motocyclettes : la Ville d’Ottawa était préparée, selon un expert

Selon l’ancien chef du Service de police d’Ottawa (SPO) et consultant en matière de sécurité publique, Charles Bordeleau, la Ville d’Ottawa et les forces de l’ordre ont appris des dernières manifestations de camionneurs qui se sont transformées en occupation dans la capitale fédérale et s'étaient préparées en conséquence.

L'ancien chef du service de police d'Ottawa, Charles Bordeleau. (archives) Photo : Marc-André Cossette/CBC

Cette fois-ci, ils ont pu exécuter. Il y avait les ressources dès le début et puis ils ont donné le message que ce qui est arrivé au mois de février n'était pas pour arriver encore cette fois-ci , estime l’ancien chef du SPOService de police d'Ottawa , Charles Bordeleau.

Celui qui est aussi consultant en sécurité publique note aussi que les forces de l’ordre ont exécuté leur plan comme elles avaient annoncé qu’elles le feraient.

Ils ont dit qu'ils étaient pour faire des arrestations et ont remis des contraventions. Puis le remorquage, ils l'ont fait. Ils ont mis les actions sur paroles et ils ont eu un impact. [...] Ils ont maintenu le contrôle de la manifestation depuis vendredi , fait-il valoir.

Lors de la manifestation de motocyclistes à Ottawa, des policiers patrouillaient en moto. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Au cours de la fin de semaine, les agents municipaux ont remis 889 contraventions de stationnement, ont remorqué 45 véhicules et ont remis 10 constats d'infraction, selon le plus récent bilan transmis par la Ville d'Ottawa.

Le Service de police d'Ottawa a également procédé à une dizaine d’arrestations.

M. Bordeleau est convaincu que les manifestations du mois de février dernier ont permis au SPOService de police d'Ottawa d’ajuster son plan cette fois.

« Ils ont atteint leurs objectifs et ont fait un travail très professionnel. Ils ont maintenu [la paix dans] les rues de notre ville et ils ont minimisé l'impact dans la communauté » — Une citation de Charles Bordeleau, ancien chef du SPO et consultant en sécurité publique

Une meilleure communication, souligne l’ancien chef du SPO

M. Bordeleau met aussi de l’avant le plan de communication du SPOService de police d'Ottawa qui, à son avis, était mieux élaboré.

Durant les manifestations, ils ont utilisé beaucoup les médias sociaux pour pouvoir communiquer, donner des mises à jour. Et on a vu le chef [Steeve] Bell présent dans la communauté à travers les médias pour émettre des comptes rendus , fait-il remarquer.

« Leur plan de communication était beaucoup plus robuste cette fois-ci. » — Une citation de Charles Bordeleau, ancien chef du SPO et consultant en sécurité publique

Des leçons ont été apprises depuis février dernier, croit aussi le maire d’Ottawa, Jim Watson.

La réaction de la police d’Ottawa et la GRCGendarmerie royale du Canada était meilleure que la situation qu'on a vue il y a deux mois. [...] Je suis très fier des actions de notre Service de police avec la PPOPolice provinciale de l'Ontario et la GRCGendarmerie royale du Canada pour contrôler la situation dans le centre-ville , a-t-il commenté.

Le maire d’Ottawa Jim Watson. (archives) Photo : Radio-Canada / Antoine Trépanier

De quoi rassurer la population en cas d'éventuelles manifestations, estime Lucille Collard, députée provinciale d’Ottawa-Vanier.

Le dénouement paisible de cette fin de semaine va redonner espoir aux gens qu'on va pouvoir continuer de cohabiter, de faire des manifestations tout en se respectant , a-t-elle déclaré.

Un plan à long terme

Le maire d'Ottawa est catégorique : cette manifestation n’est certainement pas la dernière qui aura lieu au centre-ville et sur la colline du Parlement, d'où l'importance de continuer de peaufiner les stratégies, dit-il.

On va faire un post mortem pendant les prochaines semaines pour déterminer s’il y a d'autres choses qu'on doit faire parce que ce n'est pas la fin des manifestations à Ottawa , conclut-il.

Des centaines d'opposants aux mesures sanitaires toujours en vigueur ont manifesté à Ottawa au cours de la fin de semaine. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

M. Bordeleau estime aussi que le travail du SPOService de police d'Ottawa devra se poursuivre en vue de futures manifestations.

Si ce genre de manifestation continue de se reproduire [...] la police et ses partenaires doivent repenser à la stratégie qu'ils vont utiliser à long terme pour continuer de prévenir, puis de maintenir la sécurité de notre ville dans les situations de manifestations , dit-il.

Avec les informations de Fiona Collienne et CBC