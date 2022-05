Marathon de Vancouver : désactivation d’un « colis suspect », selon la police

Dans un communiqué, le sergent Steve Addison qualifie l'incident d' « extrêmement préoccupant » et dit qu'il semble que l'appareil ait été placé stratégiquement le long du parcours du semi-marathon pour semer la panique ou perturber l'événement.

Steve Addison dit que des experts en explosifs ainsi qu'une équipe d'intervention d'urgence ont déterminé que l'appareil ne risquait pas d'exploser et ne posait pas un danger immédiat pour le public.

Le communiqué précise qu'un bénévole du marathon a repéré l'appareil près du musée scientifique Science World vers 5 heures du matin, environ deux heures avant le début de la course, et qu'il a rapidement appelé le 911.

Une enquête est en cours et aucune arrestation n'a été effectuée. La course a été retardée de plus d'une heure.

La course de dimanche marquait le 50e anniversaire de l'événement et un retour à la course en personne après son annulation en 2020 et son départ virtuel en 2021 en raison de la COVID-19.